Ferrero vede quota 25 miliardi

Un dolce anniversario per Ferrero che spegne 80 candeline e festeggia con cinque novità sugli scaffali italiani. Dalla nuova gamma Wonka ai Nutella Cookies e al Pain au Nutella, passando per la tavoletta Pocket Coffee Extra Dark, gli ovetti Pocket Coffee e la granola Eat Natural, in arrivo a gennaio.

I prodotti sono stati presentati in occasione della seconda edizione del Ferrero Innovation Day Italia e segnano un nuovo passo nella strategia di diversificazione del gruppo di Alba, sempre più presente anche al di fuori del tradizionale mercato del cioccolato. L’obiettivo del gruppo presieduto da Giovanni Ferrero (in foto) è rafforzare la presenza dei marchi storici, intercettando nuove occasioni di consumo, dalla colazione agli snack. L’ampliamento dell’offerta si accompagna alla crescita delle dimensioni del gruppo. L’ecosistema Ferrero e delle società affiliate ha registrato un fatturato consolidato di 22,3 miliardi di euro al 31 agosto 2025, destinato a salire a circa 25 miliardi considerando le acquisizioni di WK Kellogg Co e CPK, completate dopo la chiusura dell’esercizio.

Il gruppo conta oggi oltre 50 marchi, più di 60mila dipendenti e una presenza commerciale in oltre 170 Paesi. La diversificazione è uno dei pilastri della strategia di sviluppo avviata nel 2015. Accanto al cioccolato e alle creme spalmabili, Ferrero ha progressivamente esteso le proprie attività ai biscotti, ai gelati, ai cereali per la colazione e agli snack. Si tratta di categorie che, complessivamente, valgono 8,1 miliardi di euro sul mercato italiano, oltre il doppio rispetto ai 3,3 miliardi del comparto cioccolato e creme spalmabili.

Il rafforzamento del portafoglio prodotti si riflette anche nei risultati sul mercato nazionale. Secondo i dati Circana, Ferrero è diventata la prima azienda del largo consumo in Italia per valore delle vendite nella grande distribuzione, superando i 2,4 miliardi di euro e raggiungendo una quota di mercato del 22,5 percento. La ricorrenza è stata celebrata anche con l’emissione di un francobollo ordinario dedicato a Ferrero nell’ambito della serie «Le eccellenze del sistema produttivo e del made in Italy».