Aic e Aiac scelgono Galliani

Il colpo di scena nella corsa alla presidenza Figc (elezione il 14 dicembre) arriverà oggi. Come ha annunciato l’Ansa, l’Assocalciatori e all’Assoallenatori sono pronti ad annunciare la loro candidatura che sarà quella di Adriano Galliani. Oggi appunto il comunicato ufficiale, visto che il quorum delle firme per formalizzare la candidatura sarebbe già stato raggiunto. E oggi Malagò annuncerà di aver raggiunto le 11 firme su 20 club in A, quorum sufficiente per depositare la sua candidatura alla segreteria Figc largamente entro il termine del 4 novembre. La notizia arriva mentre le Leghe di A, B, Lega Pro e Dilettanti, dopo una breve call in modalità remota tra i presidenti Simonelli, Bedin, Marani e Abete, si sono aggiornate a domani pomeriggio per scoprire definitivamente le carte alla luce del nuovo incontro informale dei club di Serie A che avverrà invece in mattinata. Sia Malagò che Galliani hanno già completato le procedure burocratiche, tra cui quella del tesseramento: il primo è dirigente accompagnatore del Circolo Aniene, il secondo stesso ruolo nell’Enotria 1908.