Al nuovo puzzle azzurro manca solo un tassello

Cosa manca alla giovanissima Italia di Roberto Mancini per completare il puzzle velocemente assemblato dopo il tracollo del terzo mondiale mancato? Per rispondere all’elementare quesito senza lasciarsi abbagliare da Italia-Francia di giovedì notte, è bene ripartire dal famoso mantra di Pantaleo Corvino. Sosteneva il nostro: «Si può sbagliare a prendere moglie, se non vuoi sbagliare nel calcio per costruire una squadra devi avere un portiere e un centravanti molto forti». Ecco allora la risposta: ebbene sì, la Nazionale ha un portiere (nel senso di uno campione del mondo nel parare, coi piedi meglio soprassedere!) e un centravanti su cui contare da qui al prossimo futuro. Le figurine di spicco sono due ma non sono le uniche. E nell’elenco delle sorprese bisogna cominciare certamente dal brianzolo Nicolò Cambiaghi, 25 anni, attaccante del Bologna liberato dai ceppi dopo la cessione di Rowe.

È stato lui il protagonista inatteso di due blitz: il primo da cui è nato il tocco di Pio Esposito per l’1 a 1, il secondo nella ripresa per procurare il rigore poi sbavato da Sebastiano Esposito. La scelta, discussa nei giorni precedenti è una delle novità cavalcate dal ct per rispondere al palleggio ritmato della Francia con il calcio verticale. Sul punto la vera morale è arrivata da Rabiot. «Io li conosco gli italiani: se lasci loro le briciole se le prendono» il commento. Se le prendono e le trasformano in una pagnotta di pane fragrante!

Anche negli altri ruoli c’è qualcosa di promettente all’orizzonte. Per esempio la statura europea raggiunta da Calafiori, per esempio l’apprendistato suggestivo di Kayode, 22 anni, costretto a espatriare per trovare un posto da titolare. Forse ci sarebbe bisogno di recuperare qualche altro difensore centrale, specializzato nella marcatura, da affiancare a Scalvini e Bastoni (non ammonito a Milano come ha chiarito l’Uefa e quindi disponibile per la sfida col Belgio di domani nella quale non ci sarà invece Frattesi, tornato a casa per un risentimento muscolare). Per rispondere infine al quesito del giorno, la vera ricerca riguarderà il regista, uno alla Pirlo per capirsi al volo. Tonali è adattato nel ruolo: Mancini è il primo a saperlo. Ed è per questo motivo che ha pensato di vestire d’azzurro Cassano, baby della primavera del Como. Avesse centrato anche questa scoperta avrebbe fatto bingo. Naturalmente bisognerà darsi appuntamento ai prossimi anni visto che il giovanotto è del 2009 e gioca nell’under 17! Ultima annotazione: l’Italia di Mancini non piace solo ai 72mila di San Siro e alla platea televisiva (oltre 8 milioni). Piace tanto allo stesso Malagò che ha fortemente voluto Mancini ct ma piace tantissimo anche a Galliani suo competitor alle elezioni!