Allegri, 2 turni di squalifica

Lo sfogo negli ultimi scampoli di gara contro la Roma costa caro a Massimiliano Allegri. L’allenatore del Napoli è stato infatti squalificato per due turni e salterà, oltre al Monza, anche il big match contro la Juve di domenica prossima. I partenopei hanno già fatto ricorso ritenendo «l’entità della squalifica inaccettabile» e sperano di poterlo invece riavere in panchina a Torino, ma la decisione arriverà probabilmente solo tra giovedì e venerdì. Nel frattempo, Gasperini ha commentato a distanza le parole del collega e rivale, che lasciando il Maradona aveva accusato la Roma di essere stata favorita nel finale di campionato scorso e di essere arrivata in Champions a sue spese.

«Uscita infelice – ha ribattuto l’ex Atalanta - ci sono dati e numeri che dicono tutt’altro». Il caso potrebbe però non essere finito qui: la Figc sta infatti valutando l’apertura di un’inchiesta per le parole utilizzate da Max.