“Assist” di Ronaldinho ma in gol ci va Cipriani

«Chi sa sa, chi non sa non saprà mai», lo disse Michel Platini, al termine di una partita di beneficenza per John Charles e Bobby Collins. Il francese si era ritirato da oltre un anno, aveva concluso la sua carriera con la Juventus e con il calcio, giocò, con Gaetano Scirea, a Leeds contro l’Everton, l’incasso della partita, trasmessa in diretta televisiva, fu devoluto al grande centravanti gallese che aveva perduto tutto il suo patrimonio. Pochi colpi del francese provocarono lo stupore felice del pubblico dell’Elland Road.

Il ritorno di Ronaldinho, a Ravenna contro il Forlì, ribadisce l’aforisma di Platini. Tre quarti d’ora di football, vero, mentre attorno a Dinho filavano i giovani, dribbling, raddoppi, tackle severi, lui ha assistito, giocando come poteva e voleva, chi sa sa, senza fare il fenomeno, ha regalato coriandoli durante il riscaldamento, dunque partita, maglia dieci numeri dorati, guanti, bandana, primo tempo, un paio di corner, un contrasto secco con il suo marcatore De Risio che, ruzzolatogli addosso, emozionato, gli ha chiesto scusa, un diverbio con l’arbitro Vingo per un fallo di mano non visto, poi attivo sul gol, difesa e copertura del pallone, assist per Lonardi e fine azione sul piede di Donati che ha messo in rete. Donati fu avversario di Dinho il 29 agosto del 2010, Milan-Lecce 3 a 0, il quintetto Pirlo-Seedorf-Pato-Ronaldinho-Borriello, provoca disturbi tra i milanisti. Fine del primo tempo, invasione di campo di due ex compagni di avventura, Dida e Serginho, abbracci, risate, memorie antiche, festosa passerella di ringraziamento alla curva dei tifosi, la notte magica di Ravenna è stata vista a Times Square, sul maxischermo della Cbs Sports Golazo e Paramount. Dicono che il calcio sia soltanto un gioco, Ignazio Cipriani ha segnato un gol clamoroso. Si replica, chissà, forse.