Battaglia Galliani-Malagò, oggi il Tribunale decide

Sapremo forse già oggi se la data del 14 dicembre, scelta per le nuove elezioni per la presidenza Figc, sarà rispettata. Il passaggio al Tribunale federale che discuterà d’urgenza il ricorso di uno dei candidati, Adriano Galliani, sull’istituzione da parte del commissario Malagò (il rivale nella corsa) di una commissione per l’esame delle candidature - che il segretario Brunelli dovrà approvare entro domani - è il primo di una battaglia che rischia di diventare una guerra. Ieri i due contendenti erano in tribuna a San Siro per seguire Italia-Francia e lo stesso ct Mancini ha voluto dire la sua sulla vicenda prima del calcio d’inizio: «L’autolesionismo è una qualità tutta italiana. Forse la migliore che abbiamo».

Di autolesionismo ha parlato ieri anche Malagò che si professa «di natura ottimista» e ritiene che «dovrebbe semplicemente vincere il buonsenso». «Ci sono cose che sono a dir poco sorprendenti, ma nella mia vita non ho mai fatto la vittima, per cui guardiamo avanti e affrontiamo la realtà con consapevolezza e senso di responsabilità».

Lo scenario è cambiato totalmente rispetto a qualche mese fa. C’è una Lega di Serie A praticamente spaccata a metà - con la preferenza del Genoa per Malagò ancora sub iudice per la doppia firma a ognuno dei candidati, un altro aspetto contestato da Galliani - dopo la quasi unanimità per l’ex numero 1 del Coni nella precedente tornata elettorale. Calciatori e allenatori hanno voltato le spalle all’attuale commissario Figc e hanno scelto il senatore di Forza Italia per la nuova corsa elettorale: «Un simbolo del berlusconismo nel calcio? No, è uno che ha una storia tutta di calcio, lo abbiamo scelto perché garantiva conoscenza calcistica», ha risposto Renzo Ulivieri, presidente dell’Aiac. Che non ha gradito le dichiarazioni del ct azzurro: «Ha detto che abbiamo fatto una brutta figura, ma per parlare di brutte figure... La scelta di Mancini è stata una scelta di Malagò, una delle poche scelte che ho condiviso».

E intanto i legali dei due rivali davanti al tribunale Figc si sono dimessi dai loro incarichi: Filippo Lattanzi, quello di Galliani, da membro della commissione agenti Figc; Valerio Pescatore, quello di Malagò, dal ruolo di componente del Collegio di garanzia dello sport presso il Coni. Il ministro Abodi, semplice spettatore della querelle, sottolinea: «Si superino i conflitti personali per il bene del calcio».