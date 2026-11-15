Belgio-Italia, stasera la partita decisiva: quali risultati possono fare qualificare gli azzurri, tutte le combinazioni

Ancora un ultimo match per determinare le sorti dell’Italia in questa edizione di Nations League: nel decisivo incontro in programma alle ore 20.45 di oggi, domenica 15 novembre, allo Stade Roi Baudouin di Bruxelles contro i “Diavoli Rossi” del Belgio, gli azzurri allenati da Roberto Mancini tenteranno di ottenere direttamente sul campo un risultato che possa metterli al riparo dalla necessità di dipendere dall’esito finale di Francia-Turchia. Allo stato attuale delle cose, tutte le partecipanti del Gruppo 1 Lega A, ad eccezione della nazionale turca, hanno ancora la possibilità di passare il turno, per cui anche un solo gol potrà stravolgere la classifica. Ma quali sono le combinazioni possibili?

La vittoria ottenuta a San Siro nella serata dello scorso giovedì ha ridato slancio agli azzurri: dopo il 3-1 rifilato all’undici allenato da Zidane, l’Italia si potrà presentare allo scontro diretto col Belgio da prima della classe e con due risultati su tre a disposizione per staccare il pass per i quarti di finale. Un successo pesantissimo, che ha permesso di agganciare i Bleus in vetta a quota 10 punti, ma di scavalcarli virtualmente in classifica grazie al computo degli scontri diretti favorevoli (1-1 il risultato del match giocato a Saint-Denis).

Grazie al 2-1 sulla nazionale turca, ormai ultima in classifica a 0 punti, i Diavoli Rossi inseguono a una sola lunghezza di distanza (9 in classifica), per cui possono ancora essere artefici del proprio destino, per quanto, come anticipato, agli azzurri sia sufficiente evitare la sconfitta. In questo caso, però, parliamo semplicemente di qualificazione, ma non bisogna sottovalutare l’importanza che potrebbe avere nel prosieguo della competizione, passare il girone da primi in classifica: per centrare questo obiettivo, servirà qualcosa in più.

Vittoria degli azzurri

Se l’Italia vince contro il Belgio, si qualifica da prima della classe, raggiungendo la vetta a quota 13 indipendentemente dal risultato di Francia-Turchia. Così facendo, gli azzurri si garantirebbero il vantaggio di giocare il ritorno dei quarti in casa.

La Francia finirebbe seconda anche in caso di sconfitta, dal momento che il Belgio resterebbe al palo a quota 9 punti, concludendo al terzo posto. In caso di vittoria (13 punti), come detto, i Bleus sarebbero dietro l’Italia per gli scontri diretti.

Classifica in caso di pareggio

In caso di parità, l’Italia staccherebbe comunque il pass per i quarti. Gli azzurri finirebbero al primo posto se la Francia non battesse la Turchia (pareggio o sconfitta), o scivolerebbero al secondo qualora la nazionale transalpina vincesse a Bordeaux (salendo a 13 punti).

Anche in caso di clamoroso ko interno contro la Turchia, i Bleus resterebbero a quota 10 punti, ma sarebbero avanti rispetto al Belgio (10 punti) in virtù dei due scontri diretti vinti (0-1 a Bruxelles e 4-1 in casa). Ciò significa che i Diavoli Rossi sarebbero fuori anche con un pari.

Sconfitta col Belgio

In caso di sconfitta al Re Baldovino, l’Italia resterebbe a 10 punti e verrebbe scavalcata dal Belgio (12 punti), legando interamente il proprio destino all’esito di Francia-Turchia. La Francia passerebbe il turno sia in caso di vittoria che di pareggio con la Turchia (raggiungendo quota 13 o 11 punti), e così farebbero i Diavoli Rossi a 12 punti. L’Italia verrebbe eliminata, chiudendo al terzo posto a quota 10.

Se la Francia dovesse perdere contro la Turchia, si verificherebbe un arrivo a pari punti tra Italia e Francia a quota 10 alle spalle del Belgio (12 punti). In questo scenario, a sorridere sarebbe l’Italia, che conquisterebbe il secondo posto e la qualificazione grazie agli scontri diretti favorevoli contro i transalpini (1-1 all’andata, 3-1 al ritorno).