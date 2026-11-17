Il primo “Premio Franco Baresi” è andato al fratello Beppe Baresi. Nell’Auditorium Banco BPM di Milano, dove lunedì 16 novembre si è svolta la cerimonia di premiazione della IV edizione del Trofeo Italo Galbiati, il grande protagonista è stato l’ex difensore dell’Inter. A lui è andato il riconoscimento che porta il nome del fratello Franco Baresi, istituito dopo la morte del leggendario capitano del Milan, scomparso lo scorso 31 luglio, all’età di 66 anni.

Il premio nel ricordo dei genitori

Beppe Baresi ha ricevuto il premio dalle mani di Adriano Galliani, che con Franco Baresi aveva un rapporto di profonda stima, rispetto e fiducia, e si è emozionato prendendo la parola per ringraziare i presenti: “Credo che sia il riconoscimento più importante per i nostri genitori, che sono venuti a mancare molto presto. Ci hanno trasmesso tanta forza per andare in campo”. Poi, dopo una piccola pausa, ha proseguito scherzando: “Non vorrei sfatare il detto che i Baresi parlano molto però volevo ricordare un aneddoto su mio fratello dell’ultimo anno”.

Il valore dell’ascolto

Dal palco dell’Auditorium Beppe Baresi ha ricordato le ultime settimane trascorse al fianco del fratello, mentre stava combattendo la sua battaglia contro la malattia: “Ci dicevamo che è molto più importante l’ascolto, perché nell’ascoltare si riconosce l’importanza della persona che si ha di fronte e non si rischia di dire sciocchezze”. Poi ha raccontato con un sorriso anche i momenti di leggerezza che c’erano tra loro nonostante il momento difficile: “Certo, quando eravamo solo noi due dicevamo anche sciocchezze, parlavamo di calcio, giocatori e allenatori e non sempre avevamo la stessa opinione e lo stesso giudizio e l’uno con l’altro ci rinfacciavamo queste sciocchezze”.

L’ultimo insegnamento di Franco

Prima di lasciare il palco, l’ex difensore nerazzurro ha voluto rendere omaggio ancora una volta al fratello, ricordandone la forza e la determinazione nel perseguire i propri sogni e obiettivi: “Ai giovani dico, la forza di mio fratello era credere nei suoi sogni, nei traguardi da raggiungere. Però era consapevole che da solo non poteva raggiungerli quindi la sua forza era trasmettere ai compagni questi sogni e questi traguardi. Credo sia stato bravissimo a farlo”.