Chivu, e chi sennò? Fabregas, forse. Ma nella corsa alla Panchina d’Oro, il Double con l’Inter evidentemente ha pesato più della qualificazione Champions col Como: 16 voti contro 12. Terzo Gasp con 9. Vedremo l’anno prossimo, la rivincita è già cominciata. «È bello ricevere un premio, soprattutto quando viene dai colleghi. Ringrazio giocatori, staff e società, ma soprattutto la mia famiglia», dice il tecnico dell’Inter nella cerimonia organizzata a Coverciano. Premiato anche Alvini per la Serie B, davanti a Stroppa e Aquilani, nel frattempo già esonerati. Nel 2025 era stato premiato Conte (scudetto con il Napoli), che della Panchina d’Oro è il primatista di vittorie davanti ad Allegri e Capello (5 contro 4 e 3; il premio è stato istituito all’inizio degli anni ’90). Nel curriculum di Alvini, anche la Panchina 2020 per la Serie C con la Reggiana, perché da qualche anno la manifestazione è esplosa fra più categorie, donne comprese. Un premio non si nega a nessuno, quando si è bravi. Gli allenatori dell’Inter l’anno vinto 6 volte, dal celebre episodio del povero Simoni, licenziato e premiato nella stessa mattinata (1998) allo stesso Conte, Mancini, Inzaghi e ovviamente Mourinho nella stagione del Triplete. «José è un grande, non paragonatemi a lui, che mi mettete in imbarazzo. Io ho appena cominciato, spero di vincere almeno un po’ di quello che ha vinto lui», si schermisce Chivu, che poi rifiuta un’altra volta il ruolo di favorito nella corsa allo scudetto. «Non temo nessuno, ma le etichette non mi piacciono. Dobbiamo solo essere noi stessi, con l’ambizione giusta. Sudare e pedalare».

La campanella della ripresa ha già suonato, il campionato sta tornando. L’Inter è attesa da un altro tour de force fra campionato e coppe. Nessuno giocherà 9 partite prima di Natale, dall’Atalanta domenica sera a Bergamo alla Supercoppa con la Lazio a San Siro il 22 dicembre, un mese esatto. Thuram sta bene, Pio meglio e Lautaro è quasi pronto. L’emergenza in attacco sembra scongiurata.