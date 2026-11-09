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Calcio

Cisse-Pulisic, 2 gol in 20’ per stendere il Genoa

Bene anche la difesa nonostante le numerose assenze

Alessandro Ruta
Milan�s American forward Christian Pulisic (right) scores a goal during the Italian Serie A soccer match Genoa Cfc vs Ac Milan at Luigi Ferraris stadium in Genoa, Italy, 8 November 2026. ANSA/STRINGER
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Il Milan riprende la marcia in campionato dopo lo scivolone in Europa League contro il Ferencvaros battendo 2-1 il Genoa a Marassi. Merito di un primo tempo molto solido, con il piglio giusto, in cui i rossoneri indirizzano subito la partita, grazie alle reti in rapida sequenza di Cisse e Pulisic.

Bene anche la difesa nonostante le numerose assenze, con Musah improvvisato a sinistra che non sfigura. I padroni di casa non rimangono a guardare, seppur sotto choc, ma trovano la rete solamente a pochi minuti dal termine con un tiro da fuori di Ellertsson, quando la gara sembrava ormai anestetizzata. Finale convulso, ma senza ulteriori sussulti; vittoria comunque fondamentale per la squadra di Amorim, che si porta a 5 punti dalla Lazio capolista.

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