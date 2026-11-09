Cisse-Pulisic, 2 gol in 20’ per stendere il Genoa

Il Milan riprende la marcia in campionato dopo lo scivolone in Europa League contro il Ferencvaros battendo 2-1 il Genoa a Marassi. Merito di un primo tempo molto solido, con il piglio giusto, in cui i rossoneri indirizzano subito la partita, grazie alle reti in rapida sequenza di Cisse e Pulisic.
Bene anche la difesa nonostante le numerose assenze, con Musah improvvisato a sinistra che non sfigura. I padroni di casa non rimangono a guardare, seppur sotto choc, ma trovano la rete solamente a pochi minuti dal termine con un tiro da fuori di Ellertsson, quando la gara sembrava ormai anestetizzata. Finale convulso, ma senza ulteriori sussulti; vittoria comunque fondamentale per la squadra di Amorim, che si porta a 5 punti dalla Lazio capolista.