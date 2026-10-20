Comolli presidente del Pisa

Più o meno un anno fa, Damien Comolli prendeva la decisione di esonerare Igor Tudor e di affidare la panchina della Juventus a Luciano Spalletti. Ieri, dopo essere stato invitato a lasciare la carica di amministratore delegato della Signora lo scorso giugno al termine di una stagione negativa e con le casse societarie in grande difficoltà, il francese è stato nominato direttore generale del Pisa, oggi in serie B. Il club toscano resta di proprietà di Alexander Knaster - fondatore, presidente e CEO di Pamplona Capital Management, una prestigiosa società di private equity con sede a Londra - ma ha deciso di cambiare management e di affidarsi all’ex dirigente bianconero, che ricoprirà il doppio ruolo di presidente e amministratore delegato. Con la società nerazzurra, Comolli ha firmato un contratto triennale: prima della Juventus, aveva lavorato con Arsenal, Saint-Etienne, Tottenham, Liverpool, Fenerbahce e Tolosa.