Così diversi e alla fine così uguali. Messi e Ronaldo. Leo e CR7. Una sfida perenne a suon di giocate, gol e trofei. L’uno non sarebbe stato lo stesso senza l’altro e viceversa, un po’ come Federer e Nadal. E anche nel lasciare la Nazionale, hanno avuto lo stesso tempismo. Ma non lo stesso modo, si sa. L’argentino ha ballato l’ultimo tango con la maglia dell’Albiceleste e si è congedato da leggenda, il portoghese ha detto basta dopo una lite furibonda con Ct e federazione. Ma se per Cristiano questo è già un capitolo chiuso, il rapporto tra Messi e l’Argentina prosegue non senza dissapori. La Pulce ha infatti diffidato la federazione con l’accusa di usare la sua immagine per fini commerciali e che non aiutano in alcun modo la crescita del calcio nazionale. Una situazione spiacevole che rischia di macchiare quella che in campo è stata una storia d’amore degna di Romeo e Giulietta o Jack e Rose in Titanic.

Ronaldo non intende invece fermarsi, nemmeno voltarsi. Con l’Al Nassr insegue quota mille gol in carriera e adesso è pronto a intraprendere una carriera cinematografica. Il lusitano ha annunciato via social il proprio debutto nell’industria in veste di produttore televisivo con la serie intitolata “Day 1s”, un progetto ambientato nel mondo del calcio e realizzato in collaborazione con il regista Matthew Vaughn (previsto per il 2027). La trama ruoterà attorno alla figura di Stanley Dalton, un agente britannico operativo nel calciomercato della Premier League e interpretato da Damian Lewis (noto per Homeland e Billions). Nel cast ci sarà anche Thierry Henry, mentre non si sa ancora se comparirà anche lo stesso Cristiano. Insomma, adesso che lui ha messo da parte i malumori verso la sua federazione, cominciano quelli del rivale.

Messi e Ronaldo. Leo e CR7. Protagonisti sempre e comunque, anche lontani dalle loro nazionali e da quel calcio europeo di cui hanno scritto pagine indimenticabili di storia. Così diversi e alla fine così uguali.