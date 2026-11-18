Non sai se ridere o scegliere il divano per assistere alla farsa. L’Uefa ha scelto Philippe Diallo, presidente della federcalcio francese, come candidato alla presidenza della Fifa, sarebbe questa la scelta coraggiosa contro Gianni Infantino. Ecco perché l’annuncio provoca una risata. Diallo è un uomo dell’aparatchik francese, impiegato, segretario, già sodale e all’ombra di Noël Le Graet, il fu presidente che mai, insieme con monsieur Diallo, ha mosso una baguette in favore di Michel Platini e della sua battaglia contro la Fifa. Uefa ha cercato di convincere un altro francese, Arsène Wenger, apresentarsi per le elezioni ma l’ex tecnico dell’Arsenal, inizialmente disponibile, ha fatto una inversione a U, sotto la pressione di Infantino. Un altro tentativo è stato fatto con Sandro Csany, capo della federcalcio ungherese ma un paio di federazioni, quelle britanniche su tutte, hanno posto il veto ritenendo Csany troppo vicino al presidente Orban.

In una logica politica vera e non alimentata dai don Abbondio di Nyon, il candidato ufficiale ci sarebbe: Ceferin, come seppe fare Johansson contro Blatter ma l’avvocato sloveno è un generale dietro la collina, minaccia, promette rivoluzioni ma non mette la faccia, non agisce per vie legali contro il presidente della Fifa e, astutamente, manda al macello Diallo che si illumina di immenso, assicura di avere 55 voti (quelli appunto delle federazioni europee) e che saprà trovarne altri, non si sa bene con chi, come e quando. Presumo che Infantino, nonostante i guai, passati e prossimi, se la stia spassando dinanzi al casting europeo. Il calcio mondiale non è diverso da quello delle singole federazioni, basti osservare quello che sta accadendo nella zona romana di via Allegri. Philippe Diallo ha letto il proprio nome e cognome sui fogli di mezza Europa e questo gli basta, rispetto a tutti gli altri ha bisogno di una didascalia per farsi conoscere e riconoscere, Ceferin e la sua orchestra continueranno a giocare su altri tavoli mentre Infantino dovrà guardarsi dal declino di Trump.