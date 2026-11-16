Dilemma azzurro

Questo Belgio è proprio indigesto per la Nazionale giovane e in ricostruzione di Roberto Mancini. Sei punti in due gare, altrettanti gol segnati e una superiorità manifesta con l’unica differenza di un approccio azzurro - durato però solo 15 minuti - diverso nella gara di ieri rispetto a quello di Roma di 51 giorni prima. L’Italia saluta così la Nations League e si prepara nel 2027 al cammino delle qualificazioni europee (sorteggio del girone di 5 squadre il 6 dicembre a Belfast) conscia di aver fatto dei passi avanti in due mesi di lavoro con Mancini che ha utilizzato 30 giocatori in sei gare: non era affatto scontato, sia quando il sorteggio mise di fronte agli azzurri francesi, belgi e turchi sia soprattutto dopo lo 0-2 dell’Olimpico, che la Nazionale arrivasse a giocarsi il pass per i quarti fino all’ultima giornata. Ricordiamoci da dove eravamo partiti e avanti con il lavoro capitalizzando quello di buono che abbiamo fatto con il dilemma di non far riabbassare l’autostima.

I Diavoli Rossi appaiono in questo momento decisamente più forti e più squadra dell’Italia con un’età media sempre più bassa - ieri un altro debutto, quello del milanista Cisse - e in una gara che contava molto per loro hanno dato alla truppa di Mancini un’altra lezione. Le assenze di Frattesi e Cambiaghi, decisivi contro la Francia, si sono rivelate pesanti. E i tre cambi del ct, quasi obbligati, non hanno dato le risposte giuste. L’azzardo di due 22enni titolari, Pisilli e Koleosho (già in azzurro con Baldini, mai un minuto con Mancini), non ha funzionato come doveva: il romanista schierato fuori ruolo a destra nei tridente d’attacco per accentrarsi e diventare una sorta di vertice alto del centrocampo; l’attaccante Usa naturalizzato del Paris era stato preferito a Dimarco probabilmente per non dare un messaggio troppo difensivo alla squadra. Così come Fagioli che «vaga» per il campo senza incidere.

Pisilli non riesce nemmeno a supportare Kayode contro un Doku scatenato, Koleosho va un po’ meglio e a destra prova a fare il lavoro del compagno. Il Belgio risponde al nuovo acuto di Pio Esposito (decima rete in 15 gare azzurre e una media gol straordinaria, anche se alla fine sbaglierà un rigore) con tre colpi in 11 minuti che indirizzano la sfida. Nessun reparto azzurro brilla per concretezza (difesa spesso immobile sulle palle inattive, centrocampo sovrastato nel palleggio e da un De Bruyne più «spensierato» rispetto al Napoli), Donnarumma regala miracoli ed evita l’imbarcata. I cambi di elementi e modulo (3-4-3) non mutano il corso della gara col Belgio che continua ad andare al doppio della velocità. Appuntamento a marzo dopo 4 mesi di vuoto azzurro. Sempre che Mancini non riceva lo stage invocato inutilmente dai suoi predecessori...