Ecco tutte le novità del nuovo San Siro

Il nuovo San Siro entra nella fase decisiva. Milan e Inter presenteranno oggi il progetto elaborato dagli studi Foster+Partners e Manica, svelando forma e dettagli dell’impianto. L’obiettivo è completare i lavori entro il 2031, in tempo per Euro 2032, organizzato da Italia e Turchia, e dedicare una stagione ai test. La costruzione dello stadio costerà 708 milioni di euro, all’interno di un investimento da ben 2,3 miliardi che comprende la demolizione dell’attuale Meazza e la riqualificazione dell’area. «Nuovo Stadio Milano» è il nome provvisorio scelto da Manica: quello definitivo sarà legato a un accordo di sponsorizzazione. Il progetto prevede 71.500 spettatori, oltre i 60.000 inizialmente ipotizzati, e più di 13.000 posti premium tra hospitality e aree corporate.

La struttura avrà forma ovalizzata, sarà alta circa 52 metri e conterà due anelli, anziché i tre attuali. Le curve, inclinate di 37 gradi come il «Muro Giallo» di Dortmund, avvicineranno il pubblico al campo, fisso e senza tetto retrattile. Tra le dotazioni figurano il Tunnel Club, con pareti in vetro per vedere l’ingresso delle squadre, accessibilità in tutti i settori, ascensori e punti ristoro. Previsti parcheggi sotto il campo, facciata a LED, maxischermi, illuminazione tra gli anelli e insonorizzazione. L’ambizione è uno stadio tecnologico e confortevole in ottica Euro 2032.