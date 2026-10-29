Fa tutto il Venezia: 2 autogol e reti annullate

Il primo a farsi vedere è il Venezia, con Adams largo di testa (7′). Al 15′ Sucic cade in area, ma il tocco di Helgason è lievissimo. Ci vogliono 23 minuti per vedere l’Inter, con Bonny, chiuso bene da Stankovic, e Zielinski, il cui tiro va in angolo. Poi sale in cattedra tre volte Provedel, che dice di no ad Adams, a Perez e Lauberbach. Il tedesco trova anche il gol, ma in fuorigioco millimetrico.

Nella ripresa non succede granché per venti minuti, fino alla clamorosa chance per Busio, che servito da Adams spara alto dal dischetto. Al 29′ l’occasione di Thuram di testa che prelude ai gol dell’Inter, anzi agli autogol del Venezia: due sfortunate deviazioni, prima di Moreno e poi di Adams sugli sviluppi di un calcio d’angolo, che mettono ko i lagunari.