Figc, il segretario sceglierà i candidati alla corsa

Tanto rumore per nulla. O meglio, per stabilire ciò che in effetti era stato deciso fin dal principio ma che Adriano Galliani voleva fosse chiarito. Il ruolo della commissione nominata dal commissario Giovanni Malagò per la verifica delle candidature a presidenza e consiglio Figc era di mero supporto istruttorio, in pratica solo secondario. Sarà dunque il segretario generale Marco Brunelli a validarle entro stasera, non c’è stato nessun trasferimento di competenze «né provvisorio, né definitivo».

Il chiarimento dell’avvocato di Malagò, Valerio Pescatore, nella sua memoria difensiva («il supporto era motivato principalmente da ciò che era successo con il mancato tesseramento di Malagò alle precedenti elezioni - si legge nel documento presentato ai giudici federali sui quali il Coni aveva fondato il commissariamento») è stato sufficiente per i legali di Galliani che ieri mattina hanno ritirato il ricorso presentato davanti al Tribunale federale. Che ha così deciso di non procedere fissando un’altra udienza il 24 novembre - ma si tratta di un atto puramente formale - per la discussione sul merito. «È stato ripristinato il rispetto delle norme statutarie e la legalità sostanziale delle operazioni elettorali», così l’avvocato del senatore di Forza Italia, Filippo Lattanzi.

A quel punto, venendo meno il motivo del ricorso, si è trovata l’intesa. La decisione del segretario Brunelli dovrà ora arrivare entro stasera, a un mese esatto dalla data del 14 dicembre fissata per le elezioni. Dovrebbe dunque essere ufficializzata la sfida tra Malagò e Galliani, poi non è da escludere che il senatore presenti un altro ricorso. Sul tavolo infatti rimane l’altro caso, ovvero la doppia firma del Genoa: quella, in favore di Galliani, dell’amministratore delegato del club ligure Andres Blasquez poi revocata dallo stesso Ad «in ragione della mutata volontà della proprietà», e quella per Malagò con una pec del patron Dan Sucu, che ha consentito all’ex numero 1 del Coni di avere la maggioranza minima di 11 voti su 20 della Serie A, necessaria a portare avanti la candidatura.