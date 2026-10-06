Figc, Malagò nominato commissario

Giovanni Malagò da presidente diventa commissario della Figc. L’accordo è arrivato poco dopo mezzogiorno al termine di un breve incontro tra lo stesso Malago’ e il presidente del CONI Luciano Buonfiglio che sarebbe dovuto intervenire dopo l’impasss creatasi per il mancato tesseramento del numero uno Figc, requisito indispensabile per l’elezione. La Giunta Cini riunitasi alle 13 ha poi detto di sì all’accordo che sarà ratificato dal Consiglio Nazionale di Pallazzo H.

L’accordo chiude una settimana di tensioni e veleni tra pareri legali contrastanti richiesti sia dal Coni che dalla figc. L’ipotesi commissariamenti della Federcalcio per evitare che non si creasse un problema politico all’Inter del comitato olimpico italiano, con Buonfiglio che rischiava di essere messo in minoranza dai componenti della sua Giunta.

La decisione di Malagò commissario mette uno stop immediato a probabili ricorsi a pioggia. Ora Malagò ha un periodo compreso tra 60 e 90 giorni per indire nuove elezioni e non è da escludere che lui stesso possa essere candidato unico nella votazione che avverrà probabilmente, in assenza di altri ostacoli burocratici, prima di Natale.