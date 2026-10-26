Fiorentina bella per 90′ poi il cinismo dell’Inter

Una vittoria da Pazza Inter di una volta e nel segno di Marcus Thuram. Ci pensa il goleador francese a ribaltare una buona Fiorentina, che per un’ora gioca meglio dei Campioni d’Italia e passa in vantaggio con una bella conclusione dalla distanza da parte di Jimenez al minuto 65. Per 90 minuti gli assalti interisti sembrano sterili e si infrangono contro un De Gea versione saracinesca (prodigioso nel primo tempo su Esposito) fino al pareggio di Thuram in pieno recupero con un tiro velenoso dal limite dell’area. È la scintilla che accede l’Inter che va all’assalto del 2-1 che arriva grazie al rigore chirurgico di Zielinski al novantottesimo, concesso per ingenuo fallo di Valdepenas sull’incontenibile Thuram (cinturato in area di rigore).