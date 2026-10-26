Frosinone d’alta classifica

Divertente, entusiasmante, propositivo: tanti sono gli aggettivi con i quali si può descrivere il Frosinone, che è lì in alto per merito e non perché “fortunato”, termine edulcorato che richiama una famosa telecronaca di 30 anni fa. Spesso le neopromosse partono forte, salvo poi spegnersi nella seconda metà di stagione e sprofondare, come la Cremonese, che un anno fa aveva 11 punti e alla fine retrocesse. Questa volta, però, la storia sembra diversa. La loro squadra è uno spettacolo, con alcune individualità che stanno incantando: Raimondo, Calò, Schmidt, Kvernadze, Ghedjemis, Palmisani... Nomi pressoché sconosciuti fino a due mesi fa, che ora sono sulla bocca di tutti. Ieri a Bergamo l’ennesima prova scintillante: 4 gol e un pareggio pesante. I giallazzurri giocano, corrono e attaccano, incarnando quel calcio moderno che tanti bramano. E il merito è soprattutto di Alvini, che dopo la promozione si sta prendendo un’altra grande rivincita, tutto fuorché fortunata.