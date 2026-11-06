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Calcio

Furia Amorim: “O miglioriamo o finisce qui”

L’unico sussulto rossonero arriva al 40′

Pietro Santini
AC Milan's head coach Ruben Amorim gestures during the Europa League, opening phase soccer match between AC Milan and Ferencvaros, in Milan, Italy, Thursday, Nov. 5, 2026. (AP Photo/Luca Bruno)
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Primo tempo tutto a tinte ungheresi con Joseph che ha tre volte la palla del vantaggio, ma Toriani è più bravo di lui. L’unico sussulto rossonero arriva al 40′: sponda di testa di Ramos per Cisse, che però calcia alto dall’altezza dell’area piccola. Il triplo cambio dell’intervallo Gila-Moreira-Pulisic non scuote il Diavolo che, anzi, al 6′ della ripresa va sotto: De Winter scarica male, Torriani non si accorge dell’arrivo di un avversario e la palla finisce tra i piedi di Joseph che non può sbagliare. Hutchinson si divora il gol del pari e poco più tardi gli ospiti raddoppiano in contropiede ancora con Joseph, servito da Zachariassen su errore ancora di De Winter. L’allenatore critico nel post partita: «Stiamo dimostrando di non essere pronti. O miglioriamo o finisce qui».

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