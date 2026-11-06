Furia Amorim: “O miglioriamo o finisce qui”

Primo tempo tutto a tinte ungheresi con Joseph che ha tre volte la palla del vantaggio, ma Toriani è più bravo di lui. L’unico sussulto rossonero arriva al 40′: sponda di testa di Ramos per Cisse, che però calcia alto dall’altezza dell’area piccola. Il triplo cambio dell’intervallo Gila-Moreira-Pulisic non scuote il Diavolo che, anzi, al 6′ della ripresa va sotto: De Winter scarica male, Torriani non si accorge dell’arrivo di un avversario e la palla finisce tra i piedi di Joseph che non può sbagliare. Hutchinson si divora il gol del pari e poco più tardi gli ospiti raddoppiano in contropiede ancora con Joseph, servito da Zachariassen su errore ancora di De Winter. L’allenatore critico nel post partita: «Stiamo dimostrando di non essere pronti. O miglioriamo o finisce qui».