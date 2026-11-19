C’è un’immagine che racconta più di tante parole il rapporto tra Gaetano Vasari e Palermo. È il 29 maggio 2004, il Barbera festeggia il ritorno in Serie A dopo 32 anni e Tanino, entrato in campo nella partita contro il Bari, segna il gol che chiude una stagione indimenticabile. Non è una rete come le altre. Vasari mostra la fotografia del padre, scomparso qualche anno prima, e mantiene una promessa: riportare la squadra della sua città nel massimo campionato. Per un ragazzo cresciuto al Borgo Vecchio, diventato uno dei simboli del Palermo, quel momento vale più di qualsiasi traguardo personale.

Tanino, per tutti «Speedy Gonzales», «Speedy Vasari», «Topolino». Soprannomi che restituiscono immediatamente il suo modo di stare in campo: brevilineo, rapido, capace di saltare l’uomo e di cambiare passo in pochi metri. Un’ala che faceva della velocità e dell’imprevedibilità le sue armi migliori. Ma prima di arrivare negli stadi della Serie A, la sua è stata una storia di sacrifici e lavoro. Figlio di Ferdinando, barbiere del quartiere, Vasari cresce in una famiglia in cui bisogna rimboccarsi le maniche. Da ragazzo dà una mano nel negozio del padre e svolge diversi lavori: il barista, il barbiere, il carrozziere. Il pallone è una passione, ma non è ancora una professione.

Dalla periferia del calcio alla serie A

La svolta arriva con il calcio. Dopo le esperienze nelle categorie dilettantistiche e il passaggio al Trapani, ritrova Ignazio Arcoleo, l’allenatore che avrà un ruolo decisivo nella sua carriera. Nel 1995 approda al Palermo e diventa uno dei protagonisti della squadra che entrerà nella memoria dei tifosi come quella dei «picciotti». Il suo impatto è immediato: in Coppa Italia contro il Parma realizza una doppietta nella vittoria rosanero per 3-0. Un biglietto da visita importante per un giocatore che diventa presto uno degli uomini più amati dalla tifoseria. Nella stagione 1995-96 realizza dieci reti in campionato, contribuendo a riaccendere l’entusiasmo di una città che ritrova nella propria squadra un motivo di orgoglio.

Il suo talento non passa inosservato. Nel 1997 arriva la chiamata del Cagliari, dove ritrova un altro tecnico importante per il suo percorso, Giampiero Ventura. Con i rossoblù conquista la promozione in Serie A e, nella stagione successiva, esordisce finalmente nella massima categoria. Per lui è un traguardo speciale: il ragazzo che aveva cominciato a giocare nei campi delle serie minori si ritrova a misurarsi con il calcio più importante. Proprio a Cagliari il suo ruolo si evolve: da seconda punta viene arretrato sulla fascia destra, dove può sfruttare al meglio velocità e capacità di saltare l’avversario. Nel 1999 passa alla Sampdoria, dove resta per più stagioni, con una parentesi che gli regala un altro capitolo da ricordare.

Nel gennaio 2001 viene ceduto in prestito al Lecce. La squadra salentina lotta per non retrocedere e nell’ultima giornata di campionato affronta la Lazio. Vasari segna una doppietta nella vittoria per 2-1 che consegna ai giallorossi una salvezza pesantissima. Due gol che entrano nella storia del Lecce e che confermano la capacità di Tanino di lasciare il segno nei momenti decisivi. Dopo le esperienze con Sampdoria e Cesena, il richiamo di casa diventa però più forte di ogni altra cosa.

Il gol della promozione e la promessa al papà

Nel 2003 torna a Palermo. La squadra è ambiziosa, la società è guidata da Maurizio Zamparini e l’obiettivo è riportare i rosanero in Serie A. Per tornare nella sua città Vasari rinuncia anche a un ingaggio economicamente più vantaggioso: vuole mantenere la promessa fatta al padre e contribuire alla promozione. Il traguardo arriva nella primavera del 2004, con il gol contro il Bari nell’ultima giornata. Una rete per la promozione, ma soprattutto per il padre e per quella promessa che non aveva dimenticato. C’è però un retrogusto amaro: Tanino non riuscirà a giocare in Serie A con il Palermo. Dopo aver contribuito a riportare la squadra nel massimo campionato, non farà parte del gruppo che affronterà la stagione successiva. Il sogno di tornare in rosanero era stato realizzato, quello di disputare la Serie A con la maglia della sua città resterà invece incompiuto.

Il calcetto con Ficarra

Quando il calcio giocato finisce, per Vasari comincia un’altra partita. La scelta è quella di restare a Palermo e di investire in un’attività lontana dai riflettori degli stadi. A pochi passi dal Barbera apre un panificio, il Caldopane, trasformando il lavoro in un progetto familiare. Non più corse sulla fascia, ma sveglie, clienti, fornitori e giornate trascorse dietro il bancone. Una nuova vita che racconta anche il carattere di un uomo abituato a lavorare fin da ragazzo. L’attività chiude nel 2020, ma quel panificio resta nella memoria di tanti palermitani: tra le foto e i ritagli di giornale che raccontano le sue imprese sportive, il passato da calciatore continuava a fare capolino nella quotidianità.

E il pallone? Non è mai uscito dalla sua vita. Anche lontano dal professionismo Vasari ha continuato a giocare, mantenendo viva la passione e le amicizie nate sui campi. Tra queste c’è quella con Salvo Ficarra. I due avevano persino una squadra di calcetto insieme e continuavano a ritrovarsi per giocare. In un’intervista, Tanino ha raccontato con ironia che quando si ritrovavano da avversari a perdere era sempre Ficarra. Un aneddoto leggero, ma significativo: per Vasari il calcio non è mai stato soltanto una professione, è rimasto soprattutto un modo per stare insieme, divertirsi e coltivare rapporti.

Nel 2019 è stato tra le leggende che sono tornate al Barbera per una partita speciale, quella del Palermo Legends, organizzata dopo il fallimento della vecchia società e la ripartenza dalla Serie D. Un ritorno simbolico, in uno stadio che continua a rappresentare una parte fondamentale della sua storia.

Nell’ottobre 2026, intervistato da Repubblica, ha raccontato di non perdere una partita e di riconoscersi in Dennis Johnsen, soprattutto per la rapidità e la capacità di puntare l’avversario. Ha promosso anche il lavoro di Filippo Inzaghi e si è detto convinto che questa squadra abbia le qualità per puntare alla promozione.

Di quel Palermo dei picciotti conserva soprattutto il ricordo di un gruppo costruito con pochi mezzi e tanta voglia di emergere. «Ignazio era un maestro», ha detto parlando di Arcoleo, ricordando come l’allenatore si fermasse anche dopo gli allenamenti per insegnare ai giocatori i fondamentali del calcio: dallo stop del pallone al tiro, dal passaggio al compagno ai movimenti tattici. Fondamenti che oggi, secondo Vasari, gli allenatori spesso danno per scontati. Il contesto è profondamente diverso, ma il sentimento resta lo stesso. Perché Tanino non ha mai smesso di sentirsi parte della sua città. E se il soprannome Speedy Gonzales appartiene ormai agli album dei ricordi, il numero sette e il suo modo di correre sulla fascia continuano a vivere nella memoria dei tifosi rosanero.