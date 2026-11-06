Già finito l’effetto derby: un Milan horror perde in casa la coppa

No, l’Europa league non fa per il Milan così diverso da quello scintillante ammirato nel derby. La terza sconfitta europea, seconda domestica dopo il Benfica, è una sorta di mezza eliminazione che suona come una condanna prematura e una bocciatura della sua maturità e della cifra tecnica della sua rosa. Già perché mentre in Inghilterra ci fu una mezza giustificazione per l’espulsione di Maignan e l’utilizzo delle seconde linee, ieri sera a San Siro nemmeno l’arrivo dei protagonisti del derby è servito. Fischi del pubblico riservati a Jashari, Terracciano, persino Cisse sostituito all’intervallo è avvolto in una serata no. C’è un solo rossonero da salvare e da citare: il portiere Torriani. Nella serata evita la goleada con le sue prodezze.

L’effetto perverso del turn-over ponderato si coglie al volo e segnala sotto gli occhi di Ceferin presidente Uefa e Gravina suo vice- un Milan pasticcione, mai connesso tra i reparti che rinculano invece di puntare in avanti secondo il diktat del suo allenatore. Così a salvare le apparenze e anche il risultato deve provvedere il 21 enne Lorenzo Torriani da Vimercate, portiere-promessa proveniente dal vivaio schierato per la seconda volta dopo il debutto in Inghilterra. Tocca infatti a lui esorcizzare Joseph, l’attaccante più pericoloso del Ferencvaros che si scatena nella ripresa. L’altro sotto osservazione è Cisse inserito da Mancini nella lista dei convocati per la Nazionale.

Forse condizionato dall’emozione non gli riesce nessun numero, sbava una, due, tre palloni, finisce addirittura ammonito e quando calcia prende di mira la curva invece che la porta. Proprio quando arrivano i rinforzi dalla panchina (Moreira, Pulisic, Gila e più avanti anche Modric e Camarda), il Milan esce definitivamente dalla partita sotto i colpi degli ungheresi che castigano un paio di strafalcioni commessi anche nella seconda frazione.

Il primo è di De Winter (retro passaggio che mette in crisi Torriani), il secondo è un contropiede vertiginoso concluso dalla stoccata a porta spalancata di Joseph che va giustamente a prendersi gli olè dei suoi 4 mila tifosi a San Siro. È un’altra serata da dimenticare dopo le due precedenti sconfitte che pesano come macigni nonostante una gomitata di troppo (a Gila) costi l’inevitabile cartellino rosso a Yusuf, appena entrato.