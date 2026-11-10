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Calcio

Gol e spettacolo. Gasperini ride e il bello deve venire

Le rimonte subite in Europa restano il neo di questo tour de force di inizio stagione, ma il cammino immacolato in Serie A tra spettacolo, gol e rotazioni della rosa fanno sorridere il tecnico di Grugliasco

Marcello Di Dio
Roma’s head coach Gian Piero Gasperini during the Serie A EniLive soccer match between Roma and Sassuolo at the Rome's Olympic stadium, Italy - Saturday November 7, 2026 - Sport Soccer ( Photo by Alfredo Falcone/LaPresse )
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Il balletto dell’Olimpico al fischio finale di Roma-Sassuolo descrive nella maniera migliore lo stato d’animo di Gasperini. È vero, le rimonte subite in Europa restano il neo di questo tour de force di inizio stagione, ma il cammino immacolato in Serie A tra spettacolo, gol e rotazioni della rosa (e qualche infortunio ad elementi importanti della truppa giallorossa) fanno sorridere il tecnico di Grugliasco. «Se firmo per il secondo posto? No, sarà bello giocarsi questo campionato e magari staremo sul trespolo a gufare le altre...», così Gasp dopo il 18° risultato utile di fila della sua Roma in campionato - non perde dal ko di San Siro del torneo scorso contro l’Inter il 5 aprile -. La squadra sembra divertirsi in campo, trentuno i gol realizzati (19 in più del 2025) con 12 cannonieri diversi, la porta nuovamente blindata (sesta volta in 11 gare) nonostante la presenza del terzo portiere Vasquez e dopo la sosta due tappe con le pericolanti Parma e Monza - in mezzo quella tremenda di Parigi e la sfida all’ex Luis Enrique in Champions - che possono portare altro fieno in cascina. Senza dimenticare i ritorni di Paulo Dybala, che dopo un avvio sprint con 8 partite da titolare di fila e 631 minuti in campo, si è fermato per un problema al polpaccio e di Svilar, che riprenderà il suo posto tra i pali. Di fatto, due rinforzi fuori dal periodo di mercato...

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