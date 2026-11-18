Non è tutto oro quello che luccica. Proprio negli anni del suo massimo splendore calcistico, l’ex attaccante della Nazionale inglese e del Manchester United, Wayne Rooney, ha attraversato un periodo molto complicato della sua vita fino a pensare al suidicio. Il 41enne nato nei sobborghi di Liverpool ha spiegato cosa gli succedeva quando non giocava a calcio e perché non riusciva ad affrontare la quotidianità.

Le difficoltà fuori dal campo

Nel corso della chiacchierata con Gabby Logan nel Podcast “Life at the Midpoint”, Rooney ha inizialmente spiegato di aver parlato con un terapeuta “per cercare di capire cosa non andasse”. Nel dettaglio, ha spiegato le difficoltà che ha dovuto affrontare fuori dal campo quando il figlio maggiore Kai, che oggi ha 17 anni, era un neonato. L’alcol, a quel punto, era l’unica soluzione. “Quando bevevo, mi chiudevo in casa per due giorni e non facevo altro che bere”, ha raccontato Rooney quando gli è stato chiesto quale fosse stato il momento più difficile della sua vita.

“Ecco perché mi nascondevo”

Paradossalmente, come accennato all’inizio, Rooney ha cominciato a vedere tutto buio proprio nel momento del suo massimo splendore calcistico. “Questo è probabilmente il periodo migliore della mia carriera dal punto di vista del gioco, ha raccontato il 41enne spiegando di aver “faticato a gestire tutto” e che, dopo essersi confidato con la moglie Coleen e la madre, aveva capito di “aver bisogno di aiuto per superare il momento difficile. Potrei guardare indietro e dire di essere stato egoista, ma sapevo di star attraversando un periodo difficile che mi stava davvero mettendo a dura prova”, ha sottolineato. “Non volevo che Kai mi vedesse in quello stato, ecco perché mi nascondevo”.

Il pensiero di togliersi la vita

La parte più difficile da raccontare, nel corso del podcast, non è ancora arrivata. Con gli occhi lucidi, Rooney ha confessato di essere “arrivato a un punto in cui ho pensato al suicidio. Non volevo stare in mezzo a nessuno. Non volevo vedere gente per strada. Non volevo entrare nei negozi”. Dentro al campo “stava bene”, fuori dal terreno di gioco tutt’altro. “Mi sono sempre sentito a mio agio sul campo da calcio, ma in tutto il resto ho avuto davvero difficoltà”.

L’ex attaccante ha affermato di aver imparato a nascondere i suoi sentimenti durante i momenti più difficili. “Non si vuole mostrare alcuna debolezza, quindi si cerca di mascherarla. Pur essendo consapevole della situazione in cui mi trovavo, ammetterlo apertamente mi risultava difficile perché mi faceva sentire meno uomo, se così si può dire, facendo una cosa del genere”. A quel punto è iniziato un percorso terapeutico con una professionista per cercare di capire quali fossero i motivi di un tale malessere considerando di essere all’apice del successo, si era appena sposato e aveva avuto un figlio.

“Sarebbe dovuto essere il momento più felice della mia vita, e invece non lo è stato Probabilmente è stato il punto più basso a causa delle azioni egoistiche che stavo compiendo. Coleen mi ha aiutato tantissimo. Poteva andarsene, la situazione era davvero brutta, ma mi è rimasta accanto e mi ha aiutato a superarla”, ha concluso.

La brillante carriera di Rooney

I numeri di Wayne sono eccezionali: 53 gol in 120 presenze con la nazionale inglese, è stato recentemente nominato commentatore sportivo dell’anno ai Broadcast Sport Awards e attualmente partecipa al reality show “I’m a Celebrity... Get Me Out of Here”.

Ha contribuito alla conquista di cinque titoli di Premier League, una Champions League, un’Europa League, una FA Cup e tre Coppe di Lega con la maglia del Manchester United, con la quale ha messo a segno 183 gol, prima di lasciare la squadra per tornare all’Everton nel 2017.