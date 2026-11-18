Nella battaglia per «spodestare» Infantino dalla Fifa si inserisce anche la proposta di cambiare le date dellefinestrededicate alle nazionali. A ottobre nel vertice di Berlino la maggior parte delle federazioni calcistiche europee hanno chiesto l’abolizione della pausa internazionale di tre settimane, novità introdotta dalla Fifa fino al 2030, e del ritorno al format precedente con pause di due. Carico di lavoro, infortuni eproblemi finanziari (vedi vendita di biglietti emarketing per gare così ravvicinate, quattro in 16 giorni) alla basedel malcontento. Epure Mancini si èdetto contrario al «sovraffollamento» di gare in poco tempo.

Il tema infortuni - Partendo dal pressupposto che ormai ci si fa male anche nei propri club, i dati della prima lunga sosta di settembre-ottobre per le nazionali sono stati comunque eloquenti: 60 giocatori delle Top 5 Leghe europee ko nelle selezioni maggiori e inquelle giovanili, tra cui nomi di prestigio come Mbappé eNico Williams. Epersino Moise Kean, impiegato da Mancini nelle prime due sfide del suo nuovo ciclo nonostante fosse indisponibile per il Como, non può rientrare in campionato comeha comunicato il club: all’epoca ci fu la polemica di Fabregas con imedici azzurri, l’attaccante ha dovuto ricorrere (secondo indiscrezioni) aunaccertamento in pronto soccorso. La Premier inglese è lapiù colpita con 16 calciatori, poi la Serie A con 14, la Liga spagnola con 13, la Ligue 1 francese con 9ela Bundesliga tedesca con 8. Eguardando alla A, le più penalizzate sono state le nazionali di Mancini eBaldini: 7giocatori con guai fisici. Il caso limite è Raimondo del Frosinone: asettembre ha lasciato il ritiro dell’Under 21azzurra perunproblema al tendined’Achille (12 giorni di stop), ainizio novembre ha accusato una distorsione alla caviglia che lo terrà fuori altri due mesi.

L’infermeria della serie A - In attesa di dati definitivi dopo l’ultima sosta, una vera e propria Top 11 ha dovuto fermarsi ai box. E se per il milanista Maignan (problemi all’anca) e il laziale Frattesi (risentimento muscolare) gli esami hanno escluso lesioni e saranno a disposizione per le prossime gare di campionato, altri 9 restano in dubbio. La Juve (Celik e Zhegrova) e il Toro (Belghali eVlasic) i club più colpiti. Ben123 calciatori di Aai box, di questi una trentina si rivedranno già sabato edomenica.

Gli indennizzi Fifa - Se un giocatore si fa male con la Nazionale, a pagare il conto ai club è la Fifa attraverso il Club Protection Programme, introdotto nel 2012 per un valore annuo di 80 milioni di euro e valido fino al 31 dicembre. Ma condizione fondamentale per l’indennizzo èche l’infortunio provochi un’indisponibilità per il club di oltre 28 giorni di fila.