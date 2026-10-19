Il Como batte 3-1 la Viola

orna a vincere dopo più di un mese la squadra di Fabregas. La sblocca l’ex milanista Liberali, che trova il suo primo gol in Serie A, e pochi istanti più tardi raddoppia Nico Paz. La Fiorentina reagisce sul finale di primo tempo e accorcia le distanze con Pongracic.

Nella ripresa, però, un gol di Douvikas spegne ogni velleità di rimonta per la squadra di Vanoli, che si ritrova ora penultima e che farà visita all’Inter nella prossima giornata.

Dopo il ko di Frosinone, lo 0-0 in superiorità numerica con la Roma e la sconfitta in Champions, il Como ritrova il sorriso e non è un caso che questo abbia coinciso con l’ottima prestazione del giocatore chiave della squadra: Nico Paz. Una vittoria in trasferta è anche il modo migliore per lanciarsi verso la sfida europea di mercoledì, con lo United che farà visita al Sinigaglia.

I lariani ci arrivano meglio degli inglesi ma saranno orfani di Diao e probabilmente anche di Chalobah, uscito dopo 14’ a Firenze.