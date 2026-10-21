Il Como è superbo e cala il poker: Nico Paz, Douvikas e Kaiki asfaltano 4-1 il Manchester United in Champions League

È la grande notte del Como. La squadra di Fabregas gioca alla perfezione un calcio fantastico e asfalta, letteralmente, il Manchester United con un nettissimo 4-1. Se è vero che ogni giocatore in campo ha giocato in modo impeccabile, una menzione particolare va a Nico Paz autore di due reti e un assist, straordinario davvero, ma gli applausi vanno a Douvikas e Kaiki. I gloriosi “Red Devils” non hanno mai avuto le armi giuste per rispondere alla forza corale dei lariani, a nulla è valso il gol a tempo scaduto di Zirkzee. In classifica, il Como adesso ha 6 punti (quinto in classifica) dopo tre gare e bissa il successo della partita d’esordio, in casa, contro il Lipsia e cancella così la sconfitta di Rotterdam contro il Feyenoord.

La perla di Nico Paz

Sotto la pioggia del “Sinigallia”, parte forte il Manchester United dopo 90 secondi con il sinistro di Dalot ma poi esplode la gioia dei tifosi del Como, al 2’, con una perla di Nico Paz che scaglia un tiro a giro di sinistro, imparabile e sotto l’incrocio, dal limite dell’area di rigore. Un gol splendido, il primo in Champions League per l’argentino, che sblocca subito il risultato, 1-0. Al 10’ una gran giocata di Baturina incanta lo stadio, un minuto dopo Douvikas viene anticipato dalla difesa avversaria. Red Devils in grande difficoltà in questo avvio di gara.

Il Como padrone del campo

Gli ospiti provano ad aumentare la proiezione offensiva: al 16’ il colpo di testa di Maguire finisce fuori di poco. Il Como, però, torna ad esercitare la pressione giocando in scioltezza con tocchi di prima. Al 24’ brutta entrata su Nico Paz da parte di Santos, prontamente ammonito. Con due passaggi il Como copre tutto il campo: al 35’ contropiede di Baturina che lancia Douvikas ma il tiro viene deviato in angolo da Lammens. Appena tre minuti dopo gran palla gol per la squadra di Fabregas sempre con Douvikas che sbaglia davanti alla porta avversaria, il tiro finisce alto. Al 39’ l’attaccante greco viene steso in area di rigore, sarebbe penalty ma l’arbitro alza la mano per posizione iniziale di fuorigioco. Al 42’ gran tiro di Baturina ma si salva l’estremo difensore del Manchester United. Dopo un minuto di recupero finisce la prima frazione di gara, un Como splendido che ha avuto più occasioni per raddoppiare il risultato di vantaggio.

Douvikas mette la gara in ghiaccio

La ripresa comincia come è iniziata la gara: il Como raddoppia subito, al 49’’, sull’asse Baturina-Nico Paz-Douvikas arriva una gran conclusione di destro del greco che finalizza come meglio non potrebbe bevendosi la difesa avversaria e anticipando il portiere in uscita, 2-0. Al 53’ il potenziale colpo del ko ce l’ha il capitano dei lariani, Da Cunha, con un tiro di destro ma la palla sfiora l’incrocio dei pali e si spegne fuori.

Nico Paz, un altro gioiello per il 3-0

Al 56’ esplode di gioia il Sinigaglia: errore sulla tre quarti di Baleba, Nico Paz si invola sulla fascia, entra in area e piazza la palla all’angolino basso, 3-0 e doppietta per il giocatore argentino in una serata sicuramente indimenticabile. Al 62’ a decretare la serata no del Manchester United ci pensa il tiraccio di Bruno Fernandes, una conclusione completamente fuori misura. Non a caso, Carrick lo sostituisce al 66’ con Zirkzee (ex Bologna).

Il poker lo firma Ramon

Al 73’ ci prova da fuori area Mbeumo, miglior marcatore stagionale dei Red Devils fin qui ma il tiro finisce fuori e non di poco. Al 75’ la qualità eccelsa del Como si vede anche nel 4-0 firmato da Ramon servito perfettamente dentro l’area di rigore da Kaiki. Al 79’ standing ovation per Nico Paz, autore di una partita stratosferica, sostituito da Fabregas. All’84’ calcio di punizione dal limite per lo United ma Butez para in sicurezza. Sono tre i minuti di recupero. Al 91’ c’è il gol della bandiera di Zirkzee che vale unicamente per il tabellino: cross in area, la difesa del Como è ferma e l’ex Bologna insacca in rete senza nemmeno esultare. La gara finisce al 93’, confermato il poker senza subire reti contro una delle formazioni inglesi più ricche e tifate al mondo ma il Como, ormai, è sempre più una certezza anche in Europa.

Il tabellino

Como (4-2-3-1): Butez; Yan Couto (79’ Smolcic), Ramon, Kempf, Valle; Milla, Perrone (79’ Dossena); Da Cunha (69’ Kaiki), Nico Paz (79’ Ricci), Baturina (64’ Caqueret); Douvikas. All. Fabregas

Manchester United (4-2-3-1): Lammens; Dalot, Maguire, De Ligt (79’ Amass), Mazraoui; Tielemans, Santos (46’ Diallo); Cunha (46’ Baleba), Bruno Fernandes (66’ Zirkzee), Mount; Mbeumo (85’ Lacey). All. Carrick

Marcatori: 2’ e 56’ Nico Paz (Como), 48’ Douvikas (Como), 75’ Ramon (Como), 91’ Zirkzee (Man Utd).

Ammoniti: 25’ Santos (Man Utd), 50’ Baleba (Man Utd), 84’ Kempf (Como), 86’ Lacey (Man Utd)

Arbitro: Sven Jablonsk (Germania)