Il Como va sotto poi cala il tris al Torino: i lariani salgono al quarto posto in classifica

Il Como vince 3-1 in trasferta contro il Torino, nella sfida valida per la nona giornata di Serie A. Con questa vittoria la squadra di Fabregas sale a 20 punti in classifica, al quarto posto in classifica, in attesa dei prossimi match della giornata. Prova di forza per i lariani, che si ritrovano sotto di un gol nel primo tempo grazie ad un gol di Che Adams. Negli ultimi dieci minuti il Como trova la rete con Ramon. Poi è Nico Paz a firmare il vantaggio, mentre Baturina mette al sicuro il risultato. Grande rammarico per il Torino, che si ferma dopo tre vittorie consecutive. I granata reggono bene fino a dieci minuti dal termine, quando comincia la rimonta del Como. Restano buone le sensazioni per il nuovo corso targato Abate.

La partita

Si parte subito su ritmi alti. Al 9’ Belghali fa tutto da solo, entra in area e va al tiro. Si salva Sanchez. La squadra di Abate continua ad attaccare. Al 22’ Vlasic serve Simeone, che viene bloccato al momento del tiro. Passano due minuti e i granata passano in vantaggio. Fitz-Jim ruba palla a Ramon. Ne approfitta Che Adams, che gira in porta di sinistro. La reazione del Como è immediata. Cross di Da Cunha per Douvikas; il greco anticipa Perri ma non trova lo specchio della porta. La squadra di Fabregas prende in mano il controllo del gioco senza però produrre occasioni favorevoli. Al 42’ ci prova Da Cunha da fuori area, la sua conclusione finisce fuori. Il primo termina col Torino avanti 1-0.

Nella ripresa è sempre il Como a fare la partita. Al 54’ i lariani vanno vicini al pari. Percussione centrale di Caqueret, la sua conclusione finisce sulla parte alta della traversa. Il Torino prova ad uscire dalla sua area di rigore, sfruttando la velocità di Belghali. L’esterno granata va al tiro, si salva in corner Sanchez. Sugli sviluppi dell’angolo, Simeone colpisce di testa, centrando il palo. Adesso il match è molto equilibrato. Al 69’ il cross di Couto trova la deviazione di Comuzzo, si salva Perri. Al 74’ risponde il Torino. Gineitis scappa verso la porta e tira a rete, para di piede Sanchez. Nell’ultimo quarto d’ora aumenta la pressione dei lariani, che sfiorano il pareggio. Il tiro cross di Baturina si ferma sulla traversa. All’81’ arriva il pareggio del Como. Nico Paz mette un cross col contagiri per la testa si Ramon che fa 1-1. L’argentino è ancora decisivo qualche minuto più tardi, trovando il gol del sorpasso di testa. Nel recupero ci pensa Baturina a mettere al sicuro il risultato, sfruttando un errore di Vlasic. Finisce così, Como batte Torino 3-1. I lariani salgono al quarto posto.

Il tabellino

TORINO (4-4-2) - Perri; Comuzzo, Ismajli, Coco; Belghali (90’ Oristanio), Vlasic, Fitz-Jim (55’ Gineitis), Braganca (89’ Ilkhan), Cacciamani (55’ Patterson); Adams, Simeone (75’ Kulenovic). Allenatore: Ignazio Abate

COMO (4-2-3-1) - Sanchez; Couto, Ramòn, Kempf, Valle (70’ Kaiki); Perrone (58’ Addai) (78’ Ricci), Milla (79’ Smolcic); Da Cunha, Paz, Caqueret (58’ Baturina); Douvikas. Allenatore: Cesc Fabregas

Marcatori: Che Adams (T) 24’, Ramon (C) 81’, Nico Paz (C) 87’, Baturina (C) 82’

Ammoniti: Belghali (T)

Arbitro: Giuseppe Collu (Cagliari)