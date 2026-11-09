Il Diavolo va solo se titolare e a gennaio serve spendere

Adesso è ufficiale: ci sono due Milan. Uno, in campionato, ha una bella marcia e prima della sosta riesce a vincere nella fossa del Genoa, che non è di questi tempi una impresa facile visti i precedenti (tre successi di fila). L’altro Milan, quello dell’Europa league, in clamoroso ritardo rispetto alla qualificazione (appena 3 punti dopo 4 sfide), si trascina dietro invece gravi limiti tecnici e caratteriali accentuati appena si fa ricorso ai ricambi dalla panchina o si fanno i conti con il malinconico elenco degli infortuni (con Pavlovic sono diventati sette ieri). Per recuperare infatti gli eventuali play off europei ci sarebbe bisogno di collezionare almeno 10 punti contro rivali che non sono proprio comodi (a cominciare dal viaggio al Pireo contro l’Olympiakos).

Paradossalmente in campionato- dopo la sosta- il cammino può riservare una striscia di rivali (Frosinone, Cagliari, Parma e Napoli in sequenza) che consentirebbero, sulla carta, di tenere lo stesso passo conosciuto fin qui (una sola sconfitta). Il Milan made in serie A si è giovato non soltanto del ritorno a tempo pieno dei titolarissimi ma ha mostrato -fino a quando ha avuto benzina nel serbatoio- la personalità e la conoscenza del piano partita per mettere in vetrina due caratteristiche fondamentali: 1) il palleggio ritmato (nel primo tempo ha avuto il 63% del possesso palla) che ha addormentato il Genoa; 2) l’aggressività sulla tre-quarti grazie alla quale ha conquistato due palloni da cui sono nati il primo sigillo di Cisse e il secondo di Pulisic quest’ultimo grazie al generoso assist di Ramos che se ha una qualità è proprio questa: centravanti non egoista! Per reggere sui due fronti ci sarà bisogno, come lo stesso Gerry Cardinale ha anticipato nei giorni scorsi, di un sostanzioso mercato di rafforzamento a gennaio. Maignan ha subito il gol dell’1 a 2 con una sassata da fuori area in cui non c’è stato nessun milanista. Per il numero esagerato di assenti, Amorim si è dovuto arrangiare per confezionare sia lo schieramento difensivo e poi far intervenire i ricambi nella ripresa. Il primo rischio corso dal portoghese è stato schierare da terzino sinistro Musah che ha sempre fatto un altro mestiere. Poi si è rivolto a Terracciano centrale. L’ha fatto per smaccata sfiducia nei confronti di Estupinan che ha provocato la punizione finale a favore del Genoa che poteva rovinare il pomeriggio ligure.