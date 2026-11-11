Il Milan cerca due big. La Roma sogna Endrick

In fondo Natale non è poi così lontano. Ecco perché diversi allenatori di Serie A stanno già iniziando a scrivere la loro letterina coi regali che sperano di trovare sotto l’albero. Quest’anno, infatti, la finestra invernale di calciomercato aprirà i battenti in anticipo rispetto al solito. Kick-off alle trattative previsto per il 28 dicembre.

Protagoniste annunciate le big in ritardo in classifica, ovvero Napoli e Juventus. Allegri ha chiesto una punta (assalto già partito al capocannoniere del campionato Varela: pronti 15 milioni per il Monza, che ne vuole 20-25 per il suo gioiello) e un esterno offensivo (intriga Gittens del Chelsea); mentre se dovesse andare via Anguissa (rinnovo in alto mare) occhio a Romano (Cagliari) più di Bakola (Sassuolo), che stuzzica parecchio Carnevali. Fu, infatti, proprio l’attuale Ceo juventino a portarlo in Italia dal Marsiglia lo scorso gennaio. Intanto la Signora continua a cercare, oltre a un centrocampista e a un terzino sinistro (si valuta Raum in scadenza col Lipsia), soprattutto un nuovo goleador per Spalletti, alla luce delle note difficoltà realizzative del duo Woltemade-Kolo Muani: occhio al possibile ritorno di fiamma per Sorloth (Atletico Madrid), ma non vanno trascurati neppure i nomi di Balogun (in rottura col Monaco) e Scamacca (Atalanta). Quest’ultimo vorrebbe giocare di più e si inizia a guardare intorno: il centravanti della nazionale potrebbe così diventare pure un’idea per il Milan, alla ricerca di un vice Ramos visto che Camarda verrà mandato a giocare in prestito. Cardinale progetta poi altri due colpi per alzare l’asticella delle ambizioni e rendere il Diavolo da primissimi posti: caccia a un centrale (Amorim vorrebbe il pupillo Goncalo Inacio dello Sporting) e un terzino destro (piace Malo Gusto del Chelsea). Infine Gasperini ha chiesto un altro paio di regali per portare la Roma allo Scudetto: davanti il sogno resta Endrick (Mourinho spinge per trattenerlo al Real), più fattibile Kvernadze (Frosinone).