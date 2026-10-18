Il Milan prima domina, poi subisce il ritorno dell’Atalanta: finisce 3-2 per i rossoneri

Sessanta minuti da grande Milan, forse i migliori della stagione, poi un calo di tensione e attenzione ma grandi meriti all’Atalanta per aver riaperto totalmente la gara rischiando davvero di pareggiarla. Si può descrivere così Milan-Atalanta vinta 3-2 dai rossoneri che salgono al quarto posto in classifica con 15 punti a -4 dall’Inter, i bergamaschi rimangono con 9 punti al decimo posto. Nell’arco dei 90 minuti i padroni di casa hanno fatto meglio ma rimane il “campanello” d’allarme di aver fatto rientrare in gara gli avversari nell’ultima mezz’ora.
Doppio vantaggio Milan con Ramos e Rabiot
La partita inizia con il Milan che mette subito il piede sull’acceleratore ma a provarci per prima è l’Atalanta al 4’ con Samardzic. All’8’ ecco lo spunto di Chukwueze che serve un assist a Ramos ma chiude bene Kristensen. Al 14’ c’è un primo sussulto dell’incontro con la rete annullata a Pulisic per fuorigioco: bella azione dei rossoneri sull’asse Chukwueze-Ramos che serve il calciatore americano ma è tutto inutile. Nei minuti successivi prova a farsi vedere l’Atalanta con Krstovic vicinissimo al gol del vantaggio ma calcia a porta vuota dopo aver saltato Maignan.
La gara cambia al 23’ con un calcio di rigore assegnato da Chiffi alla squadra di Amorim: il tempo di organizzare il penalty e far rispettare la distanza dal dischetto a tutti i calciatori che sigla l’1-0 Ramos al 24’, rossoneri avanti grazie alla freddezza dell’attaccante del Milan che spiazza Carnesecchi. La partita prosegue sui binari dell’equilibrio fino al 43’ quando i padroni di casa ottengono il 2-0 con il gol di Rabiot che è bravissimo a metterla in rete sul passaggio filtrante di Moreira.
Gaetano e Krstovic riaprono la gara
L’episodio che porta il Milan a tre lunghezze di vantaggio arriva al 56’: dopo revisione al Var Chiffi assegna un altro calcio di rigore ai rossoneri per evidente tocco di mano da parte di Kristensen. Sul dischetto ancora Ramos ma stavolta Carnesecchi è bravo a respingere il tiro, poi la difesa bergamasca allontana il pericolo spazzando la palla in calcio d’angolo. Proprio da lì, però, arriva il 3-0 firmato da Gila al 57’ che colpisce perfettamente di testa su assist di Rabiot dopo il corner battuto corto da Modric.
La formazione di Sarri, però, non vuole alzare bandiera bianca così presto: al 66’ accorcia le distanze Gaetano, molto bravo a intrufolarsi in area avversaria sfruttando una disattenzione difensiva del Milan, 3-1. La gara si riapre del tutto all’81’ con una grande azione della Dea che va in rete con Krstovic splendidamente servito al centro dell’area da Bellanova, 3-2 e partita nuovamente in bilico. Due minuti dopo, con il Milan stordito, Zappacosta prova a pareggiare la gara ma è super Maignan che ci mette i guantoni impedendo il clamoroso pareggio.
Il Milan soffre ma la spunta
L’Atalanta si riversa in attacco lasciando scoperta la fase difensiva al contropiede del Milan che va vicino al gol con Rabiot all’88’. Cinque minuti di recupero al cardiopalma: al 91’ ci riprova Zappacosta ma l’estremo difensore rossonero para. Al 94’ gran contropiede del Milan, Ramos tira nello specchio della porta ma Carnesecchi gli dice di no. Un minuto dopo, tra l’ovazione di San Siro, l’arbitro fischia la fine, 3-2.
Il tabellino
Milan (3-4-2-1): Maignan; Gila (84’ Tomori), De Winter, Pavlovic; Chukwueze (53’ Hutchinson), Musah (75’ Estupinian), Modric (75’ Loftus-Cheek), Moreira; Rabiot, Pulisic (75’ Jashari); Ramos. All. Amorim.
Atalanta (4-3-3): Carnesecchi; Bellanova, Kristensen, Kolasinac (20’ Obric), Bernasconi (75’ Zappacosta); Pasalic (58’ Gaetano), Ederson, Samardzic (75’ Scamacca); De Ketelaere, Krstovic, Rowe (58’ Zalewski). All. Sarri.
Marcatori: 24’ Ramos (M), 43’ Rabiot (M), 57’ Gila (M), 66’ Gaetano (A)’, 81’ Krstovic (A)
Ammoniti: 41’ Rabiot (M), 69’ Ederson (A), 78’ Obric (A),
Arbitro: Daniele Chiffi (Padova)