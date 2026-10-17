Il Napoli cade in trasferta a Venezia: Stankovic inguaia Allegri

Il Napoli perde 1-0 sul campo del Venezia, nella sfida valida per la settima giornata di Serie A. Brutta battuta d’arresto per la squadra di Allegri, alla terza sconfitta in campionato, la seconda consecutiva dopo la sconfitta a Villareal. Sorride invece il Venezia, che trova i primi tre punti in campionato. Debutto vincente per Davide Nicola, un vero specialista in salvezze impossibili, arrivato in settimana al posto dell’esonerato Stroppa. Dopo un primo tempo senza grandi emozioni, il Venezia passa in vantaggio al 49’ grazie ad Akor Adams. Il grande protagonista della partita è però Filip Stankovic. Il portiere “figlio d’arte” para un rigore a De Bruyne e poi salva il risultato su Lobotka ed Alisson Santos. Poco Napoli e nuovi grattacapi per Allegri. Di sicuro cinque sconfitte in nove partite oltre che prestazioni poco convincenti sono un grave campanello d’allarme.

La partita

Ritmi bassi in avvio. Il Napoli prova a fare la partita mentre il Venezia attende, raccolto in difesa. Gli azzurri non riescono ad alzare i ritmi ed è gioco facile per i lagunari chiudere tutti gli spazi. Grande occasione per la squadra di Allegri al 29’. Sugli sviluppi di un corner calcia a botta sicura all’interno dell’area di rigore Rrahmani; si salva la difesa del Venezia. Al 35’ bella iniziativa di Giovane, che trova il fondo e mette in mezzo per Lucca, che liscia clamorosamente da ottima posizione. Nella ripresa ancora Napoli in attacco. Al 48’ si inserisce in area Beukema. L’olandese potrebbe calciare ma sceglie il servizio per Giovane, di pochissimo in ritardo sul pallone. Al 49’ il Venezia passa in vantaggio, praticamente al primo affondo. Palla in profondità per Adams, che vince il duello con Rrahmani e calcia in porta. La deviazione decisiva del difensore azzurra rende impossibile l’intervento di Meret.

Subito cambi per Allegri. Entrano Hojlund, De Bruyne e Alisson Santos per Lucca, Gilmour e Giovane. L’occasione del pareggio arriva subito dopo. Alisson Santos salta un paio di avversari e mette in mezzo un pallone perfetto. Provvidenziale il recupero di Juan Jesus. Aumenta la pressione del Napoli. Al 67’ Moreno stende in area Moreno. L’arbitro Sacchi non ha dubbi e concede il calcio di rigore. Si incarica della battuta De Bruyne; Stankovic intuisce e blocca in presa. Al 70’ padroni di casa pericolosi. Adams innesca il contropiede di Rrahmani che scappa tutto solo verso la porta ma viene disturbato al tiro dal recupero difensivo di Alisson Santos, il tiro è facile preda di Meret. La squadra di Allegri si gioca il tutto per tutto e va di nuovo vicina al pareggio. All’82’ ci prova da fuori Lobotka, Stankovic gli dice di no con un’altra prodezza. Il portiere è in grande spolvero e salva anche su un gran tiro ad incrociare di Alisson Santos. L’assedio del Napoli non porta frutti, i lagunari si difendono bene. Dopo quattro minuti di recupero, finisce 1-0 per il Venezia.

Il tabellino

VENEZIA (3-5-2) - Stankovic; Halhal, Moreno (72’ Schingtienne), Juan Jesus; Hainaut, Kike Perez, Sohm (82’ Fanne), Basic (72’ Helgason), Haps (71’ Mazzocchi); Adams, Yeboah (Al.Rrahmani). Allenatore: Davide Nicola

NAPOLI (3-4-2-1) - Meret; Beukema, Am.Rrahmani, Badiashile; Di Lorenzo, Lobotka, Gilmour (55’ Alisson Santos), Spinazzola (82’ Olivera); McTominay, Giovane (55’De Bruyne); Lucca (55’ Hojlund). Allenatore: Massimiliano Allegri

Marcatori: Adams (V) 49’

Ammoniti: Basic (V), Kike Perez (V)

Arbitro: Juan Luca Sacchi (Macerata)

Note: De Bruyne (N) fallisce un rigore 69’