Il Napoli cala il poker al Bodo-Glimt e conquista la prima vittoria in Champions

Il Napoli supera 4-3 il Bodo-Glimt al Maradona e conquista i primi tre punti in Champions League. Ad Allegri serviva soltanto vincere per allontanare la crisi e per rinsaldare la sua posizione sulla panchina azzurra e così è stato. Gli azzurri indirizzano subito la partita con il gol di Politano dopo 54 secondi, poi è McTominay (42’) a siglare il nuovo vantaggio dopo il pareggio momentaneo di Hauge (27’). Ripresa molto vivace con il Bodo mai domo, che trova il pari con Helmersen. Ma è di nuovo McTominay a trovare lo stacco vincente, che vale il 3-2. A mettere al sicuro il risultato ci pensa Giovane, che firma il poker nel finale. Nel recupero il Bodo accorcia le distanze con Bjortuft. Arriva dunque la prima vittoria europea per il Napoli, un successo che porta un po’ di sereno in casa azzurra, in vista del big match di sabato pomeriggio al Maradona contro la Roma.

La partita

Il Napoli passa in vantaggio praticamente alla prima azione. Cross dalla sinistra di Spinazzola per la conclusione a volo di Politano, che insacca alle spalle di Haikin. La rete galvanizza gli azzurri, che continuano ad attaccare. Al 10’ ci prova Lang con un tiro a giro, para il portiere del Bodo, che si fa trovare pronto anche due minuti dopo su Di Lorenzo. I norvegesi faticano ad organizzare la manovra offensiva, così è il Napoli a rendersi ancora pericoloso. Al 22’ Hojlund da posizione defilata respinge sull’esterno della rete poi subito dopo Lang si presenta a tu per tu con Haikin, trova la respinta del numero uno avversario. Al primo affondo arriva il pareggio del Bodo. Al 27’ Brunstad Fet serve un bel pallone ad Hauge, che di prima intenzione la mette sul secondo palo senza lasciare scampo a Meret. Il Bodo prende fiducia e si rende ancora pericoloso. Blomber supera in uscita Meret, che poi riesce a salvarsi. Al 42’ il Napoli passa di nuovo in vantaggio. Fa tutto McTominay. Lo scozzese raccoglie l’invito di De Bruyne e calcia a rete. La deviazione di Gundersen inganna Haikin. La prima frazione si chiude con gli azzurri avanti 2-1.

Nella ripresa sono i norvegesi a spingere. Al 55’ Blomberg colpisce di testa mandando di poco alto sopra la traversa. Il Bodo insiste e va vicino al pari con Auklend, gli chiude lo specchio Meret. Al 61’ è il Napoli a sfiorare il gol con una conclusione di McTominay, che si infrange sul palo. Passa un minuto e il Bodo pareggia. Altro assist di Brunstad Fet per Helmersen, che trova il diagonale vincente. I norvegesi insistono. Al 66’ ci prova da fuori Berg, si distende in tuffo Meret, che mette in angolo. Ad un quarto d’ora dalla fine il Napoli trova di nuovo il vantaggio. Cross morbido di Politano per lo stacco di McTominay,che vale il 3-2. Comincia la girandola di cambi. Al 90’ Giovane approfitta di un errore di Sjovold e segna il quarto gol. Ma non è ancora finita. C’è ancora il tempo per il terzo gol del Bodo, che all’ultimo minuto di recupero fissa il risultato sul 4-3 con Bjortuft.

Il tabellino

NAPOLI (4-3-3) - Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Rafa Marin, Spinazzola (79’ Beukema); Anguissa (60’ Anguissa), De Bruyne, McTominay; Politano (79’ Olivera), Hojlund, Lang (79’ Giovane). Allenatore: Massimiliano Allegri

BODO-GLIMT (4-3-3) - Haikin; Sjovold, Gundersen (84’ Aleesami), Bjortuft, Bjorkan (84’ Maatta); Auklend (83’ Saltnes), Berg, Brunstad Fet; Blomberg (84’ Mvuka), Helmersen (76’ Brynhildsen), Hauge. Allenatore: Kjetil Knutsen

Marcatori: Politano (N) 1’, Hauge (B) 27’, McTominay (N) 42’ e 75’, Helmersen (B) 62’, Giovane (N) 90’, Bjortuft (B) 94’

Ammoniti: Anguissa (N), Lang (N), Di Lorenzo (N)

Arbitro: José Maria Sanchez Martinez (Spagna)