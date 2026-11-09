In Brasile è record: 53 espulsi

Uberlandia e Mamoré non sono due Stati caraibici da film, ma due squadre Under 20 brasiliane. La partita? 53 espulsi, record mondiale. Sfondate pure porte, finestre e docce. L’arbitro ha cominciato col cartellino ed è finito a fare l’appello dei superstiti. Tutti sotto la doccia? Macché, prima deve passare un’impresa edile.

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Il Milan vince a Genova, ma nel prezzo dei tre punti è compreso l’esaurimento nervoso. Cisse e Moreira sono i veri colpi di mercato, quelli al cuore li riserva Amorim con i cambi. Gestire il vantaggio dovrebbe servire a tranquillizzare la squadra, non a rianimare gli avversari. Bene vincere, ma il finale deve essere un po’ meno tirato.

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L’Olimpia caccia Poeta e chiama Banchi. Peppe ha dato tutto, ma per Milano non bastava. Ora però, più che un allenatore, servirebbe un giardiniere dato che la rosa ha parecchi rami secchi. Ogni anno manca qualcosa affinché la somma faccia il totale. A forza di cambiare il cuoco, verrà il dubbio sulla spesa?