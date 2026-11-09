Inter killer e ora l’asilo azzurro

Se non ci fosse l’Inter, il Como potrebbe anche vincere il campionato. Ma, purtroppo per Fabregas, la squadra ha perso le ultime 12 partite contro i campioni d’Italia ed un motivo ci sarà. La sconfitta di ieri è stata netta e anche umiliante, l’Inter, compatta, energica, micidiale, ha dominato nel gioco, nella corsa, nel risultato, il Como era ancora ubriaco del vino di Lens, le assenze pesanti giustificano appena il ko. Partita sbagliata quella di Fabregas, l’Inter recupera 2 punti sulla Lazio, significa che la capolista si è fermata al Maradona, il pari contro il Napoli ha due facce, primo tempo autoritario, ripresa in affanno continuo, non cambia lo stato dell’essere di Allegri, fischiato a prescindere dai tifosi e zittito dal suo presidente, la domanda sorge spontanea: passerà a nuttata? Il livornese se la gioca ancora con le parole ma l’aria che tira non è di quelle salubri. Respira invece il Milan, cambi bizzarri di Amorim ma i rossoneri rientrano nel giro buono nel quale la Roma di sabato sera ha ribadito solidità ed efficacia. A Firenze partita squilibrata, un rigore non fischiato a favore della Juventus, quattro gol ma un football poco pulito, un monte di errori, più Juve di Fiorentina, la classifica conferma gli equivoci bianconeri. Totale: il trio di testa ha tutte le carte per offrire divertimento, la pausa del calendario blocca progetti di allegria e sospende sentenze, problema europeo, in Premier, Il Manchester United è penultimo, il City ha perso la terza partita consecutiva, si annunciano colpi di scena. Tocca adesso a Mancini confermare la risalita dall’inferno della nazionale, qualche dubbio sull’asilo radunato a Coverciano nel nome di un ricambio generazionale, Belgio e Francia non saranno passeggiate di salute. Ultime note: la cura Orsato ha già esaurito la funzione, visti arbitraggi comici, posture da buffi dittatori, il loro è l’unico settore che non apre agli stranieri. Che strano!