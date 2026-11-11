Inter, Thuram e Bonny ko. Ora solo Pio è integro

Che beffa per Thuram, grande protagonista nell’autunno dell’Inter, 9 partite su 9 giocate in un mese e proprio negli ultimi minuti della nona, l’infortunio che gli nega il meritato ritorno fra i Bleus. Giusto il tempo di presentarsi a Clairefontaine, saltare l’allenamento per un fastidio ai muscoli flessori della coscia destra e poi ieri la consapevolezza che non c’è nulla da fare per le 2 partite della Francia. Comunicato della FFF, al suo posto convocato il 20enne debuttante Kroupi del Bournemoth, rientro immediato a Milano in attesa di capire dagli esami quale sarà il verdetto. Quindi niente faccia a faccia con Pio Esposito, domani sera Thuram guarderà Italia-Francia nel suo salone o se ne avrà voglia dalla tribuna di San Siro.

Gli ultimi minuti di Inter-Como sono stati fatali anche a Bonny. Maledetti flessori anche per lui, stessa coscia e stessi muscoli. Lui in Nazionale, la Costa d’Avorio, non è nemmeno andato, perciò c’è già la prognosi, almeno un mese. Non è detto che sarà così anche per Thuram, però è chiaro che la ThuLa deve aspettare un altro po’, proprio ora che Lautaro ha quasi smaltito l’infortunio di inizio ottobre. Due brutte notizie per Chivu, a cui si aggiunge anche quella dello stop di Stankovic, che di fatto a oggi ha un solo attaccante sano e disponibile, per di più atteso da 2 partite con l’Italia in 4 giorni. Alla ripresa, il ritmo sarà di nuovo intenso, anche se rispetto a ottobre, un turno infrasettimanale sarà di Coppa Italia anziché di campionato. Dal Social Football Summit di Torino, fa rumore la frase di Ausilio: «Non ho più avuto occasione di sentire Marotta, ma da presidente sarà molto impegnato».