Italia terza. È il posto giusto: i camb i rivelano gli errori

Il terzo posto dietro Belgio e Francia non è una cocente delusione ma il piazzamento giusto raggiunto al cospetto di due rivali di cifra tecnica nettamente superiore alla nostra. Evitata la retrocessione nella Nations league B è il successo del quale può e deve riflettere Mancini. I 10 punti collezionati sono un discreto bottino. Ciò che colpisce e che impone qualche appunto critico sono invece la dimensione della sconfitta di Bruxelles resa addirittura meno pesante dalle prodezze di Donnarumma e il cedimento collettivo conosciuto nei primi minuti seguiti al gioiello di Pio Esposito. Koleosho ha tradito le aspettative cosi come la tenuta difensiva ha segnato un clamoroso passo indietro. Può succedere se sei all’inizio di un nuovo viaggio e se a bordo ci sono ragazzi alle prime esperienze impegnative. Poi ci sono le sorprese preparate dal ct che nella circostanza ha provato qualche magia di troppo con uno schieramento da censurare sia per il rendimento di Fagioli e Pisilli poi prontamente sostituiti in avvio di ripresa a dimostrazione plastica di un eccesso di fiducia. Ha provato a sorprendere come gli capita qualche volta non per presunzione ma nella convinzione di avere un tocco magico, come ai tempi dell’europeo 2021. Dietro i protagonisti non abbiamo un pozzo dove pescare pepite, bisogna conservare i piedi per terra e la consapevolezza dei mezzi tecnici a disposizione. Aver subito feroci contropiedi dal Belgio dopo aver subito l’uno-due è la conferma che la gioventù può trasformare il coraggio ammirato contro la Francia in autolesionismo. Ogni riferimento al 3-1 e al 4-1 è inevitabile. È andata incontro all’imbarcata con disinvolta leggerezza. Infine c’è da cancellare un errore di grammatica calcistica: legare il risultato di ieri sera al duello elettorale tra Malagò e Galliani è fuori luogo e in particolare non aderente alla realtà effettiva perché Adriano Galliani è tra l’altro convinto dell’ottimo lavoro cominciato dal ct e dal suo apprezzato staff tecnico convinto quindi che debba andare avanti dopo il 14 dicembre.