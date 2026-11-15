Italia, tutto in una notte. Ma il futuro non cambia

Che brutta sera, la sera in cui Mancini è tornato a sedersi sulla panchina dell’Italia. Era il 25 settembre, 51 giorni fa. Nemmeno due mesi e 4 partite dopo, guardiamo il Belgio, che a Roma ci ha dato una lezione, dall’alto della classifica di Nations League e di casuale non c’è nulla, cominciando proprio dalla cosa più importante, cioè la formazione: quella che ha battuto la Francia aveva 3 difensori su 4 diversi da quella che ha perso al debutto. Ci basta un pareggio per andare ai quarti, se vinciamo siamo primi nel girone, se perdessimo saremmo fuori e giocheremo due amichevoli, ma cambierebbe molto poco, solo un po’ di entusiasmo in meno, che ce n’è persino troppo, perché l’Italia si è rialzata e ha capito che questi ragazzi hanno messo il peggio dietro le spalle. Ovviamente, nessuno ha voglia di fermarsi. Il Belgio sarà più motivato della Francia, certo meno presuntuoso: dai quarti di finale mondiali con Garcia persi all’ultimo minuto contro la Spagna all’eliminazione in Nations League sarebbe un brusco passo indietro per Van Bommel.

Dopo Frattesi, anche Cambiaghi è tornato a casa. Due dei migliori contro la Francia. «Due cambi li faremo di sicuro, poi vedremo in mattinata chi avrà bisogno di riposare, ma cambieremo poco», anticipa Mancini. A rischio Seba Esposito e forse anche Calafiori, un po’ stanco. Chances per Dimarco e Vergara, ma attenzione a Liberali. Doumbia è la grande tentazione per il centrocampo: dalla Serie B col Venezia alla Champions League con lo Sporting e alla Nazionale: non saranno mai abbastanza i complimenti al contrario per chi non ha saputo vederlo. A destra sarebbe interessante scoprire Palestra, l’alternativa solida resta Kayode. All’andata, in quella posizione c’era Di Lorenzo, in mezzo Coppola e Mancini, stasera Bastoni e Scalvini, che se la vedrà da vicino con l’amico atalantino CDK, che nel Belgio fa il vero centravanti. Recuperato Lukaku, ma parte in panchina. De Bruyne intoccabile e occhio a Moreira.

«È bello essere qui a giocarsi la qualificazione all’ultima partita», gongola almeno un po’ Mancini, la vittoria di San Siro è stata per lui la firma della pace con chi ne ha criticato la scelta. Vincere anche per Malagò, per dire che nulla deve cambiare, che l’incantesimo non va spezzato? Se lo pensa, non lo dice. «Vogliamo vincere per tutto».