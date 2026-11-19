Chiamateli pure incroci pericolosi. Le rivali dell’Inter puntano a rinforzarsi in attacco durante la sessione di mercato invernale per provare a scucire il tricolore dalle maglie nerazzurre. Occhio ai vari duelli che si profilano all’orizzonte. Le più attardate in classifica sono Napoli e Juventus, pronte a darsi battaglia nella corsa al capocannoniere della Serie A. Quel Gustavo Varela , valutato 35 milioni dal Monza. Mica pochi anche se il prezzo - qualora dovesse continuare così - potrebbe addirittura lievitare nei prossimi mesi. Ecco perché sia De Laurentiis sia i bianconeri vogliono giocare d’anticipo a gennaio.

In uscita dai campani ci sono Lucca (sondato dal Bologna), Neres (può tornare in Brasile) e forse Lang per far spazio al goleador portoghese e pure a un altro elemento offensivo come Sebastiano Esposito (Sassuolo). Sullo sfondo per gli azzurri resta pure la candidatura di Zirkzee (Manchester United); mentre la Juve, oltre al bomber lusitano, tiene in caldo come piani B Scamacca (Atalanta) e Sorloth (Atletico Madrid, ma solo in prestito). Infine la capolista Lazio in avanti pensa a Man del PSV (può rimpiazzarlo con De Bruyne).