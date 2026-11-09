Kryptonite Inter per il Como

La più bella Inter dell’anno fa sembrare poca roba anche il Como, che invece sappiamo cos’è. Chivu la vince col palleggio, la corsa e la tattica. La domina. Fabregas la perde in 20 minuti, i primi. Tutto il resto del tempo non gli basta per rientrare in partita, nonostante ci provi anche con mosse curiose, come quella dell’intervallo, quando toglie un attaccante (Baturina) per mettere un difensore (Smolcic), una di quelle cose che solo gli allenatori sanno perché. E poi Nico, prima a destra e poi a sinistra. O Da Cunha, alto e poi basso e poi fuori. Niente, l’Inter è la sua kryptonite, la vede e ci perde, la tocca e si fa male. Come l’Inter col Milan. A vedere quel che per 2 volte hanno fatto negli ultimi 8 giorni c’è davvero da pensare che per Barella & C. il derby sia diventata una questione non solo calcistica.

Chivu non ne sbaglia una e i suoi giocatori sono persino più bravi di lui. Apre Pio, raddoppia Thuram. Dopo la sosta tornerà Lautaro, ma loro non l’hanno fatto rimpiangere. Thuram le ha giocate tutte e 9 e ha fallito solo il derby. Qui è gigantesco, da oggi conoscerà Zidane, che non convocandolo a ottobre fece a Chivu un regalo enorme. Giovedì saranno di nuovo a San Siro, però da avversari in Italia-Francia.

Un tempo dominato, l’altro pure. Perché il Como ci mette più di un’ora per il primo tiro in porta (Alex Valle, facile Martinez) mentre nel frattempo Thuram, Esposito e Dimarco sfiorano altri 3 o 4 gol, roba che stavolta il pallottoliere poteva serviva a Fabregas. Chivu la vince col palleggio, che annacqua l’aggressività del Como, mai vista. L’inferiorità in mezzo al campo non è solo teorica e si nota tutta. Nel 2° tempo, a ruoli riequilibrati, però la musica non cambia, perché la stavolta la forza dell’Inter è anche la corsa, superiore a quella avversaria, puntuale, precisa. Tanto brava e bella l’Inter da fare sembrare il Como una squadra qualunque e Nico Paz non la splendida ipotesi di campione che è. Il nuovo diez scalfisce l’incrocio dei pali quando la sfida è quasi al tramonto, l’unico sussulto di una serata sofferta, nella morsa prima di Carlos Augusto, Calhanoglu e Dimarco e poi persino di Akanji. Poco spazio, zero possibilità di fare male davvero e non è giusto pensare che i 9 gol segnati in Champions fossero ancora da digerire, che la pancia pesasse troppo, perché sarebbe come piallare i meriti invece enormi dell’Inter, rientrata nella scia della Lazio, ma davanti a tutti quelli che giocano per lo scudetto.