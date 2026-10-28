La A resta ancora spaccata

La divisione tra i due blocchi di serie A cementati sulle due candidature per l’elezione in Figc tra Malagò e Galliani è rimasta intatta dopo la riunione informale convocata ieri dall’Atalanta. L’ad Percassi ha introdotto il vertice segnalando che «la disponibilità di Galliani è un’occasione da non farsi scappare» mentre alcuni dirigenti hanno chiesto lumi «sul cambio di strategia» visto che solo qualche settimana fa la A aveva ribadito la fiducia a Malagò («Ero e sono molto positivo, sono ottimista» ha commentato ieri). I due blocchi sono così rimasti intatti nei numeri. Schierati con Galliani restano Inter, Milan, Atalanta, Lazio, Como, Parma, Genoa, Sassuolo e Cagliari; su Malagò resistono Roma, Napoli, Monza, Torino, Lecce e Bologna. Tra gli indecisi Frosinone, Udinese, Venezia e Fiorentina mentre curiosa la posizione della Juve (colloquio tra Malagò ed Elkann) che non si è ancora pronunciata. Ultimo tentativo per trovare la maggioranza di 11 voti fissato per venerdì prossimo.