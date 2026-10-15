La Juve ribalta 2-1 il Celta Vigo nel finale: Kolo Muani regala la vittoria ai bianconeri

La Juventus vince 2-1 in trasferta contro il Celta Vigo, nella gara valida per la seconda giornata di Europa League. La squadra di Spalletti fa due su due e sale a 6 punti, dopo due turni di League Phase. Primo tempo deludente della squadra di Spalletti, che si ritrova sotto di un gol al 18’ con un gol di Alvarez. I bianconeri reagiscono nella ripresa e trovano il pareggio al 59’ con Woltemade, abile a sfruttare un grave errore di Marcos Alonso, che gli serve il pallone da spingere solo in rete. Nel finale i bianconeri segnano il gol vittoria con Kolo Muani, il francese irrompe sul secondo palo, trasformando in rete il cross di Cambiaso. I bianconeri torneranno in campo domenica sera contro la Lazio poi giovedì sera in Europa league, sfida casalinga contro i francesi del Rennes.

La partita

Ritmi lenti in avvio di partita con tanti duelli a centrocampo tra le due squadre, scese in campo in maniera molto attendista. Alla prima occasione il Celta trova il vantaggio. Al 18’ Jutglà serve in area Rueda, che appoggia per Swedberg a centro area. Lo svedese trova a sua volta Hugo Alvarez sul secondo palo e l’esterno supera Vicario. I bianconeri non riescono ad organizzare una vera reazione. Al 28’ Koopmeiners si trova una buona chance a centro area ma non riesce a concludere. Gli spagnoli controllano la gara senza affanni. Al 40’ la migliore occasione per la Juve. Direttamente sul lancio di Vicario, Woltemade elude la marcatura di Lago e si presenta in area, ma calcia altissimo senza impensierire Radu da ottima posizione. Il primo tempo si chiude con il Celta in vantaggio per 1-0.

Nella ripresa la squadra di Spalletti prova ad alzare il baricentro. Molto attivo Conceiçao sulla destra, che crea scompiglio nella difesa spagnola. Il pareggio della Juve arriva al 59’ grazie a Woltemade. Il tedesco sfrutta l’errore clamoroso in area di Marcos Alonso in area, che gli passa il pallone di petto, mandando il pallone alle spalle di Radu. Ora la partita è più aperta. Al 68’ si vedono i galiziani. Rueda scappa via a Gatti e serve Jutgla, il cui tentativo viene respinto da Kalulu. Inizia la girandola dei cambi. Spalletti si gioca anche le carte Nico Gonzalez e Kolo Muani. I due cambi vivacizzano il finale di partita. All’88’ l’argentino sfiora il gol dopo un bell’assolo poi è il francese a deviare in rete un cross sul secondo palo di Cambiaso. Rete che regala la vittoria in rimonta e altri tre punti in classifica per i bianconeri.

Il tabellino

CELTA VIGO (3-4-3) - Radu, Javi Rodriguez, Yoel Lago, Marcos Alonso; Javi Rueda (86’ Nunez), Moriba, Aleix Febas (75’ Burcio), Sergio Carreira, Alvarez (86’ Gonzalez); Ferran Jutglà (75’ Aspas), Swedberg (62’ Driouech). Allenatore: Claudio Giraldez

JUVENTUS (3-4-2-1) - Vicario; Kalulu, Gatti (70’ Bremer), Kelly (70’ Lucumì); McKennie, Koopmeiners (82’ Douglas Luiz), Sarr, Cambiaso; Conceiçao (64’ Nico Gonzalez), Alajbegovic (64’ Kolo Muani); Woltemade. Allenatore: Luciano Spalletti

Marcatori: Alvarez (C) 18’, Woltemade (J) 59’, Kolo Muani (J) 92’

Ammoniti: Swedberg (C), Kelly (J), Lucumì (J), Moriba (C)

Arbitro: Sander van der Eijk (Olanda)