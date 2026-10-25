La Juve torna alla vittoria in Serie A: McKennie e Douglas Luiz firmano il 2-0 sul campo del Lecce

I bianconeri di Luciano Spalletti tornano a vincere in campionato espugnando il “Via del Mare” di Lecce imponendosi sui padroni di casa salentini con il punteggio di 2-0 grazie alle reti di McKennie e Douglas Luiz “cancellando” lo 0-3 interno contro la Lazio di una settimana fa. Una gara sempre in controllo da parte della Juventus, i salentini hanno provato una reazione soprattutto a inizio ripresa ma gli uomini di Spalletti non si sono fatti sorprendere difendendo con ordine e ripartendo in contropiede. I bianconeri salgono a 14 punti, come il Frosinone, Lecce a metà classifica con 9 punti. Mercoledì 28 ottobre, nel turno infrasettimanale di Serie A, la Juventus sarà di scena ancora in trasferta contro il Genoa mentre il Lecce sarà impegnato giovedì 29 ottobre sul campo del Frosinone.

Lecce e Juventus, partenza “lenta”

Al pronti via, dopo un solo minuto grande rischio per la Juventus con Vicario che cincischia calciando addosso a N’Dri efficace nel pressing alto: sulla respinta il pallone finisce sul fondo. Dopo una breve fase di studio, i bianconeri si affacciano sempre di più nella metà campo del Lecce ma senza creare grossi problemi a parte un netto possesso palla. Al 12’ Spalletti “striglia” Woltemade non ancora pienamente in partita. Il primo vero squillo del Lecce è al 26’ con Fatah ma il suo tiro finisce lontano dallo specchio della porta.

La sblocca McKennie, raddoppia Douglas Luiz

Improvvisamente al 29’ arriva il gol bianconero grazie a McKennie: lo schema dei bianconeri su calcio di punizione riesce benissimo con la finta di calciare da parte di Koopmeiners ma a occuparsi della battuta è Douglas Luiz che scodella al centro dell’area per l’americano che firma la sua prima rete in campionato in questa stagione, 1-0 per la Juventus. L’attesa reazione dei salentini non arriva, semmai i bianconeri sono pericolosi al 37’ con kolo Muani il cui diagonale non trova la porta. È solo questione di minuti perché al 41’ c’è il raddoppio della Juventus con Douglas Luiz con un tiro dal limite dell’area di rigore che beffa l’estremo difensore leccese Falcone con la palla che impatta sul palo e poi si insacca in rete, 2-0. Finisce così, il primo tempo, con il doppio vantaggio bianconero.

Il Lecce prova a reagire

A inizio secondo tempo Di Francesco opera due cambi facendo entrare in campo Monteiro e Siebert per Fatah e Kaba cercando una scossa da parte dei suoi. Effettivamente sempre un altro Lecce, la reazione c’è: al 49’ grande occasione per Maleh che calcia a botta sicura ma Gatti salva deviando in calcio d’angolo. I salentini attaccano maggiormente e sono più equilibrati ma non trovano la via della rete. Al 68’ è il momento dei primi cambi operati da Spalletti: entrano in campo Cabal e Boga per Cambiaso e Kolo Muani.

Al 75’ il Lecce ci prova con Esteban ma il tiro non è potente, due minuti dopo è Woltemade ad andare vicino al terzo gol bianconero con un tiro di destro da posizione favorevole ma la palla si alza sopra la traversa. All’80 ci prova N’Dri ma senza fortuna, all’84’ stessa sorte per Boga che calcia male. Nei quattro minuti di recupero non accade più nulla degno di nota a parte l’espulsione di Gaspar per proteste: la Juventus torna a vincere dopo un mese, meritatamente, riprendendo a macinare punti in campionato.

Il tabellino

Lecce (4-3-3): Falcone; D. Veiga, Gaspar, Tiago Gabriel (60’’ Ndaba), Gallo; Kaba (46’ Siebert), Ngom, Maleh; N’Dri (86’ Stulic), Geubbels (71’ Esteban), Fatah (46’ Monteiro). All. Di Francesco.

Juventus (3-4-1-2): Vicario; Gatti, Bremer, Lucumì; Kalulu, Douglas Luiz (83’ Sarr), Koopmeiners, Cambiaso (68’ Cabal); McKennie (90’ Alajbegovic); Woltemade, Kolo Muani (68’ Boga). All. Spalletti.

Marcatori: 29’ McKennie (J), 41’ Douglas Luiz

Ammoniti: 76’ Gaspar (L)

Espulsi: 94’ Gaspar (L)

Arbitro: Fabio Maresca (Napoli)