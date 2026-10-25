La Lazio cala il poker: Gattuso in testa

Prima da sola, almeno per una notte. La Lazio di Gennaro Gattuso continua a volare. E continua a far registrare record. Battuto, 2-1, anche il Parma. Dopo un primo tempo sofferto, durante il quale i biancocelesti, pur facendo la gara, hanno concesso qualche occasione agli avversari (bravo Mandas sia su Romero che su Touré), i biancocelesti hanno sbloccato la partita con Taylor (l’undicesimo calciatore

biancoceleste ad andare in gol in questo campionato), per poi raddoppiare con una carambola con la quale Diego Carlos batte il proprio portiere. Mai la Lazio aveva vinto sette delle prime otto partite di campionato. La squadra di Gattuso ha segnato almeno due gol per la sesta gara di fila, eppure, pur attaccando molto, riesce a non subire. Con cinque reti incassate i biancocelesti vantano la seconda miglior difesa d’Europa (dietro al Borussia

Dortmund che però ha disputato una partita in meno). Per la Lazio è la quarta vittoria di fila, solo l’Inter, oggi impegnata con la Fiorentina, può tenere il passo. Perfino la Roma, terza, è scivolata a -4. Male il Parma di Gilardino: tre sconfitte su tre, con un gol segnato