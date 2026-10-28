La Lazio gioca a tennis con il Sassuolo: prima da sola per una notte

La Lazio non si ferma più. E ogni partita che passa è sempre più sorprendente. La squadra di Gennaro Gattuso travolge anche il Sassuolo rimasto in 10 per un’ora, su un campo sul quale la Juventus ha perso (3-2) e il Milan ha pareggiato (1-1). I biancocelesti si impongono per 6-2 e si prendono perfino il lusso di sbagliare due rigori - parati da Turati -. Quando attacca, però, la Lazio è inarrestabile: sugli esterni Isaksen e Floriani Mussolini da una parte, Nuno Tavares e Zaccagni dall’altra, creano stabilmente occasioni. Solo dietro i biancocelesti non sono sembrati irresistibili. Il rischio è calcolato, perché la filosofia che Gattuso ha trasmesso alla squadra è prettamente offensiva, ma, rispetto alle uscite precedenti, i biancocelesti hanno concesso qualcosa in più. Per il resto la Lazio, però, non sembra avere difetti. Con il gol di Floriani Mussolini (al suo primo acuto in A) sono già in 12 ad aver segnato. A fine ottobre, quindi, Gattuso si ritrova primo con solo l’Inter (oggi a Venezia) che può agganciare la sua squadra. I tifosi, che per protesta contro il presidente Lotito partecipano solo alle gare in trasferta, sognano.