La regola del 4 per evitare quei finali troppo in affanno

Il numero perfetto dell’attuale Milan è il 4. Spiegazione didascalica: il quarto posto è la posizione di classifica con cui Amorim chiude la seconda sosta del campionato davanti al Como di Fabregas considerato il nuovo fenomeno del calcio italiano; quattro sono i punti di vantaggio vantati sulla sesta posizione; quattro infine sono i successi ottenuti nelle ultime 5 sfide di campionato per raggiungere quota 24 punti, miglior piazzamento ottenuto durante gli ultimi anni dopo quello di Stefano Pioli. La domanda del giorno a casa Milan è la seguente: si può essere soddisfatti con questa contabilità? La risposta è scontata: assolutamente no per le aspettative che circondano da sempre l’aura del club e per gli investimenti generosi sul mercato. Il doppio trend (bene in campionato, male in Europa league) pone la vera questione di fondo: per reggere l’urto delle due competizioni bisogna potenziare la rosa sul prossimo mercato di gennaio. Gli affanni traditi nel finale delle sfide con Atalanta, Bologna e Genoa lo certificano. E non bastano una o due pedine. Ne servirebbero 4 (un difensore, un centrocampista, un centravanti quale vice Ramos e un sostituto di Saelemaekers e Chukwueze): un altro numero perfetto.