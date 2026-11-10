La restaurazione di Chivu. Così si riprende il campionato

L’Inter non è prima in classifica, a oggi non ha il miglior attacco e neppure la difesa meno battuta del campionato, eppure resta per quasi tutti la favorita numero uno nella corsa allo scudetto. La vittoria sul Como ha detto che il pronostico poggia non solo sul credito maturato nel passato, ma è anche la fotografia del presente, vista la facilità con cui ha battuto l’avversario, depotenziandone le qualità migliori, come l’aggressività e il palleggio. Una vittoria tonda e importante perché arrivata nel momento più giusto, dopo la sconfitta nel derby e prima della sosta. Ogni altro risultato, da rimontanti o rimontati, avrebbe alimentato ulteriori sospetti sui campioni in carica. Quella di rialzarsi dopo uno scivolone resta una virtù della banda Chivu, già vista lo scorso anno. Decisiva la scelta del tecnico di cambiare l’Inter senza dirlo, evitando di lasciare 40 metri di campo dietro la linea difensiva, zucchero per tanti in questi primi 3 mesi. La restaurazione, prima in Champions League e poi trasferita in campionato. Resta la macchia del derby, se però il Milan è l’unica squadra ad avere battuto l’Inter (per 3 volte) nelle ultime 41 partite in Serie A, significa che in Barella & C. c’è qualcosa che va oltre il campo.