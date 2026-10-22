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Calcio

La risposta di Spalletti: Juve a 2 punte con il Rennes

Spalletti e i suoi devono ripartire

Domenico Latagliata
Juventus' coach Luciano Spalletti during training on the eve of their UEFA Europa League soccer match against Rennes at the Continassa in Turin, italy, 21 october 2026 ANSA/ ALESSANDRO DI MARCO
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L’umore non può essere granché, ma l’Europa League finora ha portato bene alla Juventus: due vittorie su due, Kolo Muani e Woltemade a segno sia contro il Nec che il Celta Vigo, testa della classifica e cammino in discesa. Poi, certo, in campionato finora i bianconeri hanno suonato un’altra musica, decisamente più scadente: da lì, dal recente 0-3 contro la Lazio, Spalletti e i suoi devono ripartire. Nel tardo pomeriggio odierno, allo Stadium, contro i francesi del Rennes probabilmente privi del loro bomber Lepaul: la Juve invece schiererà insieme e dal primo minuto Kolo Muani e Woltemade, coprendosi con il 3-5-2 ma chiedendo alla strana coppia di perfezionare un’intesa che venga buona anche per il campionato. «Giocano insieme dall’inizio – ha confermato Spalletti -. Io in discussione?

Ci sono abituato, fa parte del gioco. In questi giorni ho lasciato parlare i ragazzi e ho avuto la conferma della loro serietà e onestà. Si sono resi disponibili a mettere più cose dentro la partita, ovvero le variabili che ci possono aiutare ad arrivare al livello più importante che abbiamo».

Lo Stadium sarà comunque pieno: andasse male anche stasera, psicodramma dietro l’angolo e panchina bollente.

TV: ore 18.45, Sky.

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