La risposta di Spalletti: Juve a 2 punte con il Rennes

L’umore non può essere granché, ma l’Europa League finora ha portato bene alla Juventus: due vittorie su due, Kolo Muani e Woltemade a segno sia contro il Nec che il Celta Vigo, testa della classifica e cammino in discesa. Poi, certo, in campionato finora i bianconeri hanno suonato un’altra musica, decisamente più scadente: da lì, dal recente 0-3 contro la Lazio, Spalletti e i suoi devono ripartire. Nel tardo pomeriggio odierno, allo Stadium, contro i francesi del Rennes probabilmente privi del loro bomber Lepaul: la Juve invece schiererà insieme e dal primo minuto Kolo Muani e Woltemade, coprendosi con il 3-5-2 ma chiedendo alla strana coppia di perfezionare un’intesa che venga buona anche per il campionato. «Giocano insieme dall’inizio – ha confermato Spalletti -. Io in discussione?

Ci sono abituato, fa parte del gioco. In questi giorni ho lasciato parlare i ragazzi e ho avuto la conferma della loro serietà e onestà. Si sono resi disponibili a mettere più cose dentro la partita, ovvero le variabili che ci possono aiutare ad arrivare al livello più importante che abbiamo».

Lo Stadium sarà comunque pieno: andasse male anche stasera, psicodramma dietro l’angolo e panchina bollente.

TV: ore 18.45, Sky.