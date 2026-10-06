La Turchia ci spaventa. Calafiori e Pio decisivi

Si chiude con una vittoria 3-1 contro la Turchia questo primo tour de force di Nations League per l’Italia.
Vittoria comunque sofferta per gli Azzurri al Dall’Ara di Bologna, in vantaggio con Scamacca, raggiunti da Simsir e definitivamente avanti con un gran colpo di testa di Calafiori, appena entrato al posto di Ruggeri, e poi chiusura di Pio Esposito nel finale.
Ancora una volta Donnarumma decisivo in più di un’occasione, specie nella ripresa su conclusione di Ozcan. Per l’Italia comunque 7 punti raccolti in 4 partite del girone e promozione ai playoff ampiamente alla portata, mentre la Turchia di Montella è già sicura dell’ultimo posto nel gruppo.