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Calcio

La Turchia ci spaventa. Calafiori e Pio decisivi

Ancora una volta Donnarumma decisivo in più di un’occasione, specie nella ripresa su conclusione di Ozcan

Alessandro Ruta
Italy's Riccardo Calafiori, top, scores his side's second goal during the UEFA Nations League soccer match between Italy and Turkey in Bologna, Italy, Monday, Oct. 5, 2026. (AP Photo/Antonio Calanni)
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Si chiude con una vittoria 3-1 contro la Turchia questo primo tour de force di Nations League per l’Italia.

Vittoria comunque sofferta per gli Azzurri al Dall’Ara di Bologna, in vantaggio con Scamacca, raggiunti da Simsir e definitivamente avanti con un gran colpo di testa di Calafiori, appena entrato al posto di Ruggeri, e poi chiusura di Pio Esposito nel finale.

Ancora una volta Donnarumma decisivo in più di un’occasione, specie nella ripresa su conclusione di Ozcan. Per l’Italia comunque 7 punti raccolti in 4 partite del girone e promozione ai playoff ampiamente alla portata, mentre la Turchia di Montella è già sicura dell’ultimo posto nel gruppo.

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